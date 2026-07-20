Bracciante senza contratto nella raccolta dei pomodori: nei guai un’azienda agricola

LEQUILE (Lecce) – Era impegnato nella raccolta dei pomodori, ma lavorava completamente in nero. È quanto emerso durante un controllo dei carabinieri e del personale dell’Inps in un’azienda agricola di Lequile.

L’ispezione rientra nell’attività di contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento della manodopera portata avanti dall’Arma nel settore agricolo. I controlli, eseguiti dai militari della Stazione di San Pietro in Lama in collaborazione con gli ispettori dell’Inps, hanno interessato quattro aziende agricole tra i comuni di San Pietro in Lama e Lequile.

Nel corso delle verifiche sono stati identificati 14 lavoratori, uno italiano e tredici stranieri, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale. In una delle aziende ispezionate, però, è stato trovato un cittadino di origine indiana, residente a Lecce, intento nella raccolta dei pomodori senza alcun contratto di lavoro.

Secondo quanto accertato, il bracciante percepiva una paga di sette euro l’ora per cinque ore di lavoro al giorno.

Per il datore di lavoro sono state avviate le procedure sanzionatorie previste dalla normativa. Le ammende potranno variare da un minimo di 2.500 euro fino a un massimo di 12mila euro, in relazione alla successiva regolarizzazione della posizione lavorativa. È inoltre al vaglio anche l’eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale.