Cursi si prepara ad accogliere il Party Salento Show Live

Sarà il Santuario Maria Santissima dell’Abbondanza di Cursi a fare da cornice, sabato 25 luglio, a una nuova tappa del Party Salento Show Live, il format itinerante che porta nelle piazze del territorio un mix di musica, intrattenimento e tecnologia. L’appuntamento è fissato per le ore 21.30, con ingresso gratuito.

Un evento pensato per coinvolgere spettatori di ogni età, attraverso un viaggio musicale lungo oltre cinquant’anni di successi italiani e internazionali. Dalle grandi canzoni che hanno caratterizzato gli anni Settanta fino ai tormentoni più recenti, lo spettacolo proporrà oltre due ore di musica, animazione, immagini ed effetti scenici, creando un’atmosfera capace di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.

Sul palco saranno protagonisti Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel, ideatori e interpreti del progetto, accompagnati da cantanti, ballerini e performer che arricchiranno la serata con esibizioni e momenti di grande spettacolarità.

L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta nazionale sulle frequenze di Radio Studio Più e potrà contare su una produzione tecnica di alto livello. Giochi di luce, scenografie digitali, un moderno Ledwall e un allestimento curato nei minimi dettagli contribuiranno a rendere lo spettacolo un’esperienza immersiva e di forte impatto visivo.

Nato dall’idea di un gruppo di dj salentini, il Party Salento Show Live è diventato negli anni uno degli appuntamenti più apprezzati dell’intrattenimento estivo. Dopo il successo delle edizioni realizzate tra il 2016 e il 2019, il progetto ha continuato il proprio percorso nelle principali piazze del Sud Italia, proponendo una formula innovativa che unisce dj set, performance dal vivo, videoclip, artisti del territorio e una grande produzione audio-luci con oltre 40 metri quadrati di schermi Led ad alta definizione.

L’appuntamento è quindi per sabato 25 luglio, alle 21.30, presso il Santuario Maria Santissima dell’Abbondanza di Cursi. L’ingresso è libero.