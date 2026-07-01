L’almanacco di oggi 1 luglio

Il Santo del giorno: San Vittore I papa. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Cielu russu, terrenu ‘nfussu. Significato: Cielo rosso (al tramonto), terreno bagnato (indica pioggia in arrivo).
– Sono nati in questo giorno
1804 George Sand
1961 Carl Lewis
1967 Pamela Anderson
1977 Liv Tyler
– Proverbio
Quando bisogna mangiare con le lacrime, nulla ha buon sapore
– Accadde oggi
1929 il disegnatore di cartoni animati statunitense Elzie Segar crea “Popeye”, Braccio di ferro
1962 Burundi e Ruanda ottengono l’indipendenza dal Belgio
1974 il generale Pinochet diventa presidente del Cile
– Scoperte
1911 Heike Kamerlingh Onnes scopre la superconduttività