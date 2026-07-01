Il Tar Puglia blinda la gestione dei rifiuti: legittime le proroghe degli impianti, evitato il collasso del sistema

Il TAR Bari ha respinto integralmente i due ricorsi proposti dal Comune di Poggiardo contro le deliberazioni della Regione Puglia che hanno disposto l’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, confermando la piena legittimità delle scelte adottate per garantire la continuità del sistema impiantistico regionale.

La sentenza rappresenta un passaggio di particolare rilievo per l’intero ciclo dei rifiuti pugliese, riconoscendo la correttezza dell’operato della Regione e rigettando tutte le censure formulate dall’amministrazione comunale.

La decisione del TAR accoglie integralmente le tesi sostenute in giudizio dalla società concessionaria Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l., difesa dagli Avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto Nel giudizio, e dalla Regione Puglia assistita dall’Avv. Tiziana Teresa Colelli, escludendo sia il lamentato difetto di competenza della Giunta Regionale, sia la necessità di una nuova Valutazione Ambientale Strategica, ritenendo pienamente giustificato l’aggiornamento del Piano alla luce del mutato quadro regionale e delle esigenze di garantire la resilienza dell’intero sistema di gestione dei rifiuti.

Il primo nodo sciolto dal TAR riguarda la contestata competenza della Giunta Regionale, affermando che il Consiglio Regionale mantenga la prerogativa sulla prima approvazione dello strumento pianificatorio, ma che sia assolutamente legittimo, oltre che logico sul piano dell’efficienza amministrativa, demandare alla Giunta i successivi aggiornamenti. Bloccare l’azione di governo in attesa dei tempi complessi del Consiglio di fronte a mutamenti della realtà fattuale avrebbe condannato la Regione a una perenne situazione di emergenza.

Di particolare rilievo è anche l’ulteriore snodo motivazionale relativo al rigetto del motivo di ricorso con il quale il Comune di Poggiardo lamentava di non essere stato coinvolto nel procedimento di aggiornamento del Piano. Il TAR Bari ha affermato, infatti, che la partecipazione dei Comuni deve ritenersi adeguatamente garantita attraverso l’Agenzia territoriale della Regione Puglia cui la legge affida, in nome e per conto dei Comuni pugliesi, le funzioni in materia di gestione dei rifiuti. Il Collegio ha ritenuto che proprio in ragione del fatto che è stata AGER a sollecitare l’aggiornamento del Piano, tale circostanza soddisfa l’obbligo di coinvolgimento degli enti locali, escludendo qualsiasi violazione del contraddittorio procedimentale.

La decisione del TAR Bari ha valorizzato, inoltre, il lavoro istruttorio svolto dall’Amministrazione regionale, riconoscendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti dal Piano e le criticità emerse nel sistema impiantistico giustificavano pienamente l’aggiornamento della programmazione regionale con la proroga degli impianti Trattamento Meccanico-Biologico (T.B.M.), così evitando il rischio di una situazione emergenziale.

“Questa pronuncia assume una portata che va ben oltre il singolo contenzioso – dichiara l’Avv. Luigi Quinto – Il TAR ha affermato principi destinati a orientare l’intera pianificazione regionale dei rifiuti: da un lato, la legittimità degli aggiornamenti del Piano quando mutano le condizioni di fatto; dall’altro, il riconoscimento del ruolo centrale di AGER quale organismo che rappresenta i Comuni pugliesi nell’attuazione della pianificazione. Si tratta di una decisione che rafforza la certezza del diritto, tutela l’interesse pubblico e consente alle istituzioni di affrontare con efficacia le sopravvenute esigenze del sistema regionale”.

La decisione assume un significato ancora più rilevante perché si inserisce in un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento. Un ricorso del tutto analogo, promosso dal Comune di Manduria contro i medesimi provvedimenti regionali, è stato, infatti, definito dal TAR Bari con lo stesso esito, confermando la piena tenuta giuridica delle scelte operate dalla Regione Puglia e rafforzando ulteriormente il quadro di certezza per il sistema regionale della gestione dei rifiuti.

“La giurisprudenza amministrativa sta offrendo un indirizzo chiaro e coerente – conclude l’Avv. Luigi Quinto – destinato a rappresentare un importante punto di riferimento per la futura pianificazione del settore”.