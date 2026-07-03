La ricetta del giorno: Chia Pudding

È un’ottima alternativa alla classica colazione latte, caffè e biscotti; oppure può essere una buonissima merenda energetica !

Adoro questa preparazione perché è semplicissima e non richiede nessun particolare accorgimento.. direi perfetta!

Vediamo insieme cosa occorre per prepararlo:

– 25 g di semi di chia

– 180 g di latte ( quasiasi tipo o bevanda vegetale)

– Yogurt a piacere

– Frutta fresca

Procedimento:

Mescolate, in una ciotola, il latte e i semi di chia. Coprite con pellicola e lasciate riposare tutta la notte.

Il giorno dopo, potete assemblare il vostro chia Pudding alternando strati del vostro composto alla chia a strati di yogurt e frutta fresca.