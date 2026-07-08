La ricetta del giorno: alici marinate

Ingredienti:

500 g di alici fresche

1spicchio di aglio

succo di 2 limoni

prezzemolo tritato

mezzo bicchiere di olio evo;

2 cucchiai di aceto di vino

pepe

Procedimento:

Pulire le alici desquamandole, eliminando la testa, la lisca e le interiora e lavandole con cura;

Aprire a metà ottenendo deii filetti;

Tenere in freezer per 24h;

Preparare la marinata tritando il prezzemolo;

Emulsionate l’olio con il succo di limone e l’aceto;

Unire il pepe e l’aglio sminuzzato;

Dopo aver scongelato le alici, in un recipiente versare parte della marinata e adagiare un primo strato di alici;

Versare il resto della marinata e delle alici, fino ad esaurimento degli ingredienti e lasciare macerare per almeno 12h, assicurandosi che ogni filetto sia ricoperto di liquido.