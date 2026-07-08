La ricetta del giorno: alici marinate

Ingredienti:
500 g di alici fresche
1spicchio di aglio
succo di 2 limoni
prezzemolo tritato
mezzo bicchiere di olio evo;
2 cucchiai di aceto di vino
pepe
Procedimento:
Pulire le alici desquamandole, eliminando la testa, la lisca e le interiora e lavandole con cura;
Aprire a metà ottenendo deii filetti;
Tenere in freezer per 24h;
Preparare la marinata tritando il prezzemolo;
Emulsionate l’olio con il succo di limone e l’aceto;
Unire il pepe e l’aglio sminuzzato;
Dopo aver scongelato le alici, in un recipiente versare parte della marinata e adagiare un primo strato di alici;
Versare il resto della marinata e delle alici, fino ad esaurimento degli ingredienti e lasciare macerare per almeno 12h, assicurandosi che ogni filetto sia ricoperto di liquido.
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