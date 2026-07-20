Lecce, il sindaco Poli Bortone consegna i venti alloggi in via Birago. Il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “traguardo che riempie di orgoglio”.

LECCE – Giornata fondamentale per le politiche abitative di Lecce. Questa mattina sono stati ufficialmente consegnati 20 nuovi appartamenti popolari in via Birago. La consegna è stata effettuata direttamente dal primo cittadino di Lecce, Adriana Poli Bortone, accompagnata dal Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla.

Durante il momento della consegna, a testimonianza del forte valore sociale ed non sono mancati momenti di emozione tra gli assegnatari.

Il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Giordano Anguilla, ha espresso grande soddisfazione per la conclusione di un iter durato oltre un decennio.

“Un giorno bellissimo, una storia che si chiude dopo oltre 11 anni e che ha accompagnato tre diversi sindaci della città”, ha dichiarato il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla. “Ringrazio i miei uffici dei Lavori Pubblici e del settore ERP, in particolare il geometra Gianluca Gargotta, Massimo Rucco, Marco Mita e Gianfranco, che hanno lavorato a testa bassa. Fondamentale anche la sinergia con l’ufficio Servizi Sociali della dottoressa Valeria Minnella e con l’assessore al ramo Andrea Guido per la gestione delle graduatorie”.

I nuovi alloggi, di metrature comprese tra i 60 e gli 80 metri quadri, daranno una risposta concreta a molteplici famiglie: “Tanti anni di sacrifici vengono ripagati dal sorriso di queste persone che avranno finalmente una casa bella e decorosa. In parte si tratta di cambi di alloggio, ma la maggior parte sono nuovi inquilini. Per noi è un giorno di profondo orgoglio e di commozione”.

Il Vicesindaco ha poi inquadrato l’intervento nel più ampio piano di rigenerazione urbana della zona: “È una vicenda che seguo personalmente dai tempi in cui ero all’opposizione e ci tengo a ricordare l’impegno bipartisan, come quello dell’avvocato Maurizio Diago. Questo intervento si unisce ai futuri lavori per Piazza San Michele Arcangelo, alla nuova pista ciclabile di via Birago e alla riqualificazione complessiva di San Pio, un quartiere che sta diventando sempre più ‘centro del centro'”.

“La presenza di scuole, dell’università e lo sviluppo commerciale di viale della Repubblica rendono quest’area strategica. Le nuove famiglie si troveranno inserite in un contesto moderno e totalmente riqualificato”, ha concluso Giordano Anguilla.