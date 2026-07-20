Decaro, ‘Autonomia? Meglio abolire le Regioni’

“Se si gratta la vernice dell’autonomia, la pressione politica dietro questa operazione ne rivela il vero movente. La sanità è in affanno ovunque, anche al Nord: liste d’attesa, pronto soccorso in tilt, medici che mancano. È per questo che si cercano altrove le risorse che non bastano più: nel Mezzogiorno. Ma se questo è il disegno, la conclusione onesta dovrebbe essere un’altra: meglio abolire le Regioni. Se lo Stato non riesce a garantire equità con un sistema regionale, si prenda la responsabilità di gestire direttamente la sanità, garantendo però a tutti i cittadini le stesse cure, ovunque siano nati o vivano e rispetti la Costituzione”. Lo afferma in presidente della Regione puglia, Antonio Decaro, che in una intervista al Quotidiano di Puglia , torna a lanciare l’allarme sui rischi che le pre-intese con le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, comporteranno per la tenuta del sistema sanitario in particolare nelle regioni del Sud a vantaggio di quelle del Nord.

Nei giorni scorsi Decaro aveva lanciato un appello alle forze di centrodestra pugliesi e a tutte le regioni meridionali a fare fronte comune contro gli accordi con le quattro Regioni già approvati in Senato.

“Io non ne faccio una questione né politica né ideologica. Ne faccio una questione di sostanza – aggiunge – A Roma si stanno scrivendo le regola della sanità pugliese dei prossimi dieci anni, quando al governo della Regione potrebbero esserci loro. Per questo ho fatto un appello a lavorare insieme. Non voglio polemizzare con il Governo né con il centrodestra pugliese. Voglio che vengano rispettati i diritti dei pugliesi che devono valere come quelli dei veneti o dei liguri”.

Decaro riconosce che questo passaggio sull’autonomia differenziata nasce dalla riforma del titolo V della Costituzione voluta dal centrosinistra. “Sull’autonomia non mi sono mai sottratto all’autocritica – afferma – Ma io ora sono il presidente della Puglia e non posso mettere l’interesse di partito davanti agli interessi dei pugliesi”.

“Andrebbero riscritte le regole insieme – conclude – Con un percorso condiviso che tenga alla base un sistema perequativo. Lo abbiamo già fatto per i Comuni, quando ero presidente dell’Anci. Non è impossibile”.