La ricetta del giorno: terrine di scamorza al forno

Ingredienti per 4 terrine monoporzione
1 scamorza affumicata
Pane raffermo (almeno 3 giorni)
4 fette di prosciutto cotto
4 cucchiai di funghi trifolati
Olio evo
Origano
Procedimento
Spezzettare il pane;
Versare nella terrina un filo di olio evo;
Disporre il pane nella terrina;
Coprire con un cucchiaio di funghi trifolati;
Adagiare sopra ai funghi una fetta di prosciutto cotto;
Coprire con tre fette di scamorza;
Condire con origano e due pezzi di pane;
Infornare a 180º per almeno 5 minuti o comuqne fino a quando la scamorza sarà completamente sciolta;
Servire caldo.
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