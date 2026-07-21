L’almanacco di oggi 21 luglio

Il Santo del giorno: S. Lorenzo da Brind. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci uèi cu futti la icìna cùrcate notte e àusate mprima. Significato: Se vuoi fregare la vicina vai a letto tardi ed alzati presto. Se vuoi progredire economicamente rispetto al tuo prossimo, devi lavorare di più degli altri.
– Sono nati in questo giorno
1899 Ernest Hemingway
1917 Armando Trovajoli
1952 Robin Williams
– Proverbio
Chi conosce molte lingue, è lodato e amato da tutti
– Accadde oggi
1831 il Belgio ottiene l’indipendenza dai Paesi Bassi, Leopoldo I diventa Re
– Scoperte
1953 Frederick Sanger determina per la prima volta la struttura molecolare di una proteina