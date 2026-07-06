Un ordigno bellico ritrovato vicino a un parcheggio di Nardò

Un ordigno bellico è stato ritrovato a Sant’Isidoro di Nardò (Lecce) all’interno di un terreno sito sulla strada provinciale che collega a Porto Cesareo, all’altezza del parcheggio Frascone. L’allarme è stato dato dal personale Arif (Agenzia regionale attività irrigue e forestali) impegnato in alcuni lavori nella zona. Il residuato bellico si trova a pochi metri dalla strada e dal parcheggio, e pertanto è stata interdetta la viabilità e l’ingresso al parcheggio fino all’arrivo degli artificieri dei carabinieri già allertati.
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