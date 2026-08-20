Al via la Summer School “Forme della violenza”: quattro giorni di filosofia, dibattiti e spettacoli ad Astràgali Teatro

LECCE – Dal 27 al 30 agosto 2026 la Sala Astràgali di via Giuseppe Candido a Lecce ospiterà la sesta edizione della Summer School di filosofia e arti performative, inserita nell’ambito della Residenza Filosofica promossa da “Kaiak. A Philosophical Journey” e Astràgali Teatro, con il patrocinio della Società Filosofica Italiana.

L’appuntamento annuale, rivolto a laureati in materie umanistiche, dottorandi e docenti universitari, si intitola quest’anno “Forme della violenza”. Al centro delle quattro giornate di lavori vi sarà un’analisi approfondita sulle manifestazioni della violenza nel pensiero umano, sulle definizioni di violenza politica e rivoluzionaria e sul loro legame con le dinamiche contemporanee, dai conflitti bellici alle tensioni sociali del presente.

Il programma dei lavori si aprirà giovedì 27 agosto con l’introduzione di Vincenzo Cuomo (direttore della rivista Kaiak) e Fabio Tolledi (direttore artistico di Astràgali Teatro), cui seguiranno i contributi dell’antropologo Francesco Remotti (Università di Torino) e dei filosofi Gaspare Polizzi (Università di Pisa) e Fiorenza Toccafondi (Università di Firenze). Venerdì 28 agosto intervengono la filosofa Laura Boella (Università Statale di Milano), il filosofo Ubaldo Fadini e la sociologa Gabriella Paolucci (entrambi dell’Università di Firenze).

Sabato 29 agosto le attività proseguiranno con un workshop di training fisico e vocale curato da Astràgali Teatro, seguito dalle lezioni della docente di Lingua e Letteratura Araba Samuela Pagani (Università del Salento) e di Fabio Tolledi. La chiusura, domenica 30 agosto, è affidata al panel coordinato da Igor Pelgreffi (Università di Verona) e alla tavola rotonda finale con tutti i partecipanti.

Parallelamente alla Summer School sono previsti tre appuntamenti serali aperti al pubblico, tutti con inizio alle ore 21:00 presso la Sala Astràgali (biglietto d’ingresso a 5 euro):

Giovedì 27 agosto: il recital “Per Brecht. Inno alla tenace fiducia nell’umano contro violenza e dittature”, diretto e interpretato da Fabio Tolledi insieme a Roberta Quarta, con musiche dal vivo di Mauro Tre.

Venerdì 28 agosto: la performance “Corpo sonoro 2”, omaggio a John Cage firmato da Daniele Goldoni, Fabio Tolledi, Mauro Tre e Roberto Gagliardi.

Sabato 29 agosto: lo spettacolo “Mucchio”, diretto da Davide Morgagni e interpretato insieme a Fabio Zullino.