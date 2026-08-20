“Tutti al mare estate 2026”: si va avanti fino a tutto settembre. L’assessore Guido: “Un regalo di Sant’Oronzo alla nostra comunità. L’estate non finisce ad agosto”

In occasione delle festività patronali di Sant’Oronzo, il Comune di Lecce annuncia il prolungamento per tutto il mese di settembre del progetto “Tutti al Mare Estate 2026”, l’iniziativa di solidarietà e inclusione sociale dedicata ai cittadini leccesi over 65 e ai nuclei familiari con persone con disabilità.

Il progetto, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e al Welfare del Comune di Lecce e dalla Presidente della Commissione Pari opportunità Diritti delle persone con disabilità, Lara Cataldo, grazie alla collaborazione degli stabilimenti balneari aderenti, consente ai beneficiari di usufruire gratuitamente, dal lunedì al venerdì, di postazioni attrezzate con ombrelloni e lettini, favorendo l’accesso al mare, la socialità e il benessere e contrastando, allo stesso tempo, le barriere economiche che possono impedire alle persone più fragili di vivere pienamente la stagione estiva.

Un’iniziativa che ha già prodotto risultati concreti nelle Marine di Lecce: da maggio a luglio sono stati messi gratuitamente a disposizione dei beneficiari circa 200 lettini e 100 ombrelloni nei lidi aderenti, offrendo a numerosi cittadini la possibilità di trascorrere giornate al mare senza alcun costo.

“In questi giorni così importanti per Lecce – dichiara Andrea Guido, assessore alle Politiche Sociali e al Welfare del Comune di Lecce – abbiamo voluto fare un regalo di Sant’Oronzo alla nostra comunità. Tutti al Mare non si fermerà alla fine di agosto, ma continuerà per tutto settembre, fino alla conclusione della stagione balneare. È una scelta che nasce dalla volontà di non lasciare indietro nessuno e di rendere concretamente accessibile un bene straordinario come il nostro mare».

Sono 81 gli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa. Un ringraziamento particolare va agli stabilimenti delle Marine di Lecce – Pole Pole, Bacino Cambusa, Approdo, Circeo, Soleluna, Maluhabay e Zefiro – e a Confimprese Demaniali Italia, con il presidente Mauro Della Valle, per la disponibilità dimostrata e per aver consentito di estendere l’iniziativa anche al mese di settembre.

“La risposta degli operatori balneari è stata straordinaria – conclude l’assessore Guido – e dimostra che quando istituzioni, imprese e territorio scelgono di lavorare insieme per il sociale possono produrre risultati importanti. Il mare è patrimonio di tutti e deve poter essere vissuto da tutti. È questo il significato più autentico di Tutti al Mare e il messaggio che vogliamo consegnare alla città in occasione della Festa di Sant’Oronzo”.

Info e prenotazioni Marine di Lecce:

Soleluna 328 5760656 – Circeo 328 4430530 – Maluhabay 320 4779094 – Zefiro 329 1110467 – Pole Pole 380 1470906 – Bacino Cambusa 392 1249036 – Approdo 340 2259380.