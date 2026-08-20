Le previsioni meteo di domani 21 agosto 2026

Puglia
Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni tra la serata e la notte con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito.
Al mattino tempo perturbato con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi. In serata e in nottata condizioni meteo verso un miglioramento salvo residui fenomeni specie al Nord-Est.
AL CENTRO
Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico ma con fenomeni anche sul versante adriatico soprattutto al pomeriggio. In serata e nella notte tempo in miglioramento ma con ancora degli addensamenti, anche bassi e compatti, sui settori tirrenici.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo stabile al mattino con cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo della nuvolosità sulla Sardegna con anche degli acquazzoni sui settori centro-settentrionali dell’Isola. Al pomeriggio locali temporali in arrivo anche sulla Campania. In serata e in nottata tempo più stabile con schiarite, salvo addensamenti sulla Campania con locali piogge sulle coste.
Temperature minime in stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Nord ed in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia
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