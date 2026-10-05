RSA, impedire i tagli alla sopravvivenza dei più fragili. La Puglia deve recuperare il ritardo: spuntano i fondi per adeguare le tariffe

PUGLIA – Per anni il sistema pugliese delle RSA ha dovuto fare i conti con tariffe rimaste sostanzialmente ferme, costi di gestione in continua crescita e autorizzazioni per nuovi posti letto che non sono riuscite a tenere il passo con una domanda assistenziale sempre più forte. Un ritardo che ha messo in difficoltà le strutture, ma soprattutto le famiglie, gli anziani non autosufficienti e i lavoratori del settore, sui quali incombe anche il rischio della perdita del posto di lavoro quando i conti delle strutture non riescono più a reggere. Oggi, però, sembra aprirsi un primo spiraglio. Il nodo centrale resta quello delle risorse e della loro corretta destinazione, insieme alla necessità di aggiornare le tariffe e ampliare i fabbisogni di accreditamento. Antonio Perruggini, presidente dell’associazione di categoria Welfare a Levante, parla di un riconoscimento importante arrivato dalla Regione: “La Regione riconosce che Welfare a Levante aveva ragione e che il Fondo di remunerazione in favore di RSA e Centro Diurni e di ben 265 milioni come negli atti già dal 2022 e non di 224 come deliberato nel 2026”.

Pertanto Welfare a Levante ha chiesto che quei fondi ancora disponibili vengano destinati tempestivamente all’adeguamento delle tariffe e dei nuovi fabbisogni di accreditamento e che i capitoli di bilancio inseriti nel Fondo 2026 ma facenti parte di altre remunerazioni all’epoca (2022) non previste, vengono stralciati. “Welfare Levante ha ottenuto altresì l’impegno formale dell’Assessore Pentassuglia affinché sia dato corso ad un sistema di digitalizzazione che possa semplificare le procedure di assistenza ma anche di autorizzazione e accreditamento delle RSA e dei centri diurni pugliesi”.

Il problema, però, va oltre la semplice burocrazia delle liste d’attesa. È necessario distinguere tra ciò che riguarda la diagnostica territoriale e ciò che riguarda invece ricoveri ospedalieri, RSA e assistenza alle persone totalmente non autosufficienti. Mentre l’attesa per un poliambulatorio può significare il rinvio di una diagnosi, il ritardo nell’accesso a un ricovero ospedaliero o a una RSA può compromettere la sopravvivenza stessa del paziente o la dignità degli ultimi giorni di vita. Non si parla, dunque, soltanto di un esame da calendarizzare, ma di vite sospese in una condizione di emergenza continua. Per questo diventa indispensabile gerarchizzare gli interventi: le liste d’attesa per ospedali e RSA rappresentano la massima urgenza assistenziale del sistema, perché rispondono a bisogni acuti di salute e a condizioni di totale non autosufficienza. La diagnostica territoriale resta un filtro essenziale, ma i ricoveri ordinari e sociosanitari costituiscono l’ultima linea di difesa per la tutela della vita.

La differenza è anche nel valore del tempo. La lista d’attesa di un poliambulatorio gestisce il tempo della prevenzione; quella di un ospedale o di una RSA gestisce il tempo della sopravvivenza. Nel primo caso il rischio è quello di ritardare l’inquadramento di una patologia; nel secondo può esserci la perdita immediata della salute o l’abbandono di una famiglia già arrivata al limite. In altre parole, la diagnostica fotografa la malattia, mentre ospedali e RSA devono curare l’emergenza e proteggere la fragilità assoluta. Non tutte le attese hanno quindi lo stesso peso: rallentare un esame rappresenta certamente un disservizio, ma rallentare un ricovero può trasformarsi in un pericolo vitale.

La Puglia, intanto, continua a scontare un divario importante rispetto ad altre regioni italiane. Il confronto con l’Emilia-Romagna resta particolarmente significativo: sul fronte dei posti letto la disponibilità sarebbe circa tripla rispetto a quella pugliese, mentre anche la gestione delle liste d’attesa appare più avanzata. Colmare questa distanza richiederà tempo, ma anche scelte precise e risorse certe. L’obiettivo, anche procedendo per piccoli passi, deve essere quello di garantire realmente i diritti delle persone più fragili e delle loro famiglie.

C’è poi il problema economico, diventato ormai impossibile da ignorare. Negli ultimi anni i costi delle materie prime e, più in generale, quelli dell’energia elettrica sono aumentati fino a triplicare in alcuni casi. Pensare che una RSA possa continuare a garantire gli stessi standard assistenziali senza un adeguamento equo delle tariffe significa scaricare il peso dell’aumento dei costi sulle strutture, sui lavoratori e, inevitabilmente, sulle famiglie. La possibile disponibilità di ulteriori risorse nel Fondo rappresenta quindi un primo segnale, ma la vera svolta arriverà soltanto se quei fondi saranno trasformati rapidamente in tariffe adeguate, nuovi accreditamenti, più posti letto e procedure amministrative più semplici e veloci.