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Salice Salentino celebra due importanti riconoscimenti la Salve Regina del Maestro Luiso e la DOC Salice Salentino entrano nel Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia

L'amministrazione: «Un riconoscimento che racconta la nostra identità, la nostra storia e il legame profondo tra comunità, tradizione, musica e territorio»

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