“Notti Sacre”, a Lecce il terzo appuntamento racconta ancora San Francesco e il suo pensiero: protagonista il gruppo “Voci dello spirito”

LECCE – Nuovo appuntamento dedicato a San Francesco domani sera alle 20.30 nella chiesa di Santa Chiara a Lecce: occasione la quarta edizione di “Notti Sacre”, rassegna di musica sacra nata a Bari – dove è giunta alla sua sedicesima edizione – da un’idea di monsignor Antonio Parisi, e realizzata da ArtWork e Vallisa Cultura sotto l’alto patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Arcidiocesi di Lecce.

La serata, a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, si intitola “Pensieri di San Francesco”, autore Giuseppe Gigante: una serie di brani su testi riguardanti il Poverello di Assisi, tredici in tutto, che offrono una riflessione spirituale e interiore sul nostro presente. Raccontando l’attualità del messaggio del Santo, sia pure a ottocento anni dalla sua morte, con uno sguardo che trova anche nella sofferenza la visione del bene e della speranza nonostante tutto. Una musica semplice, a tratti “francescana”, che usa un linguaggio universale interpretando elementi musicali della tradizione con una sensibilità moderna, in parte ispirata al minimalismo religioso. Protagonista il gruppo “Voci dello spirito”: “Annalisa Monteduro al violino, Christian Costantini al clarinetto, Rosa Andriulli al violoncello, Antonio Rizzato all’organo. Voce recitante Emanuela Maglio, dirige Giuseppe Gigante.