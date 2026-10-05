Andrea Pezzi a Presicce-Acquarica. “La nostra Odissea”, un viaggio per ritrovare l’umano

PRESICCE-ACQUARICA – Oggi lunedì 5 ottobre, alle ore 18.30, Palazzo Ducale di Presicce-Acquarica ospiterà Andrea Pezzi per la presentazione del suo libro La nostra Odissea – Ritorno all’umano. Un incontro che, partendo dalla forza universale del poema omerico, invita a interrogarsi sulle grandi sfide del nostro presente e, soprattutto, sulla necessità di riscoprire ciò che ci rende profondamente umani.

Guerre, crisi climatica, tecnologia e intelligenza artificiale disegnano un tempo attraversato da profonde trasformazioni e da nuove incertezze. È proprio da qui che prende avvio l’“Odissea” raccontata da Andrea Pezzi: un viaggio nella storia del pensiero che attraversa Oriente e Occidente, da Parmenide e Platone ad Agostino e Lao-Tse, utilizzando le tappe del viaggio di Ulisse come chiave per leggere il mondo contemporaneo.

Al centro del libro vi è la ricerca di un nuovo Umanesimo e la possibilità di tornare a riconoscerci come individui e come comunità attraverso quelle capacità propriamente umane – empatia, logica, intuizione, astrazione e trascendenza – che possono ancora aiutarci ad abitare con consapevolezza il nostro tempo. L’iniziativa vede la partecipazione dell’Università del Salento – Dipartimento di Studi Umanistici, con il patrocinio del Consiglio Didattico in Filosofia e Scienze Filosofiche.

Ad aprire la serata saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Presicce-Acquarica, Giacomo Palese, e dell’Assessora alla Cultura, Lorena Rizzo. A dialogare con Andrea Pezzi sarà Mario Carparelli dell’Università del Salento, accompagnando il pubblico in un confronto che dalla filosofia arriva alle questioni più attuali del nostro presente. Un appuntamento che non vuole essere soltanto la presentazione di un libro, ma un’occasione per fermarsi, confrontarsi e riflettere insieme sulla direzione che stiamo prendendo. Perché, oggi più che mai, il vero viaggio potrebbe essere proprio quello del ritorno all’umano.