Abbandono dei rifiuti, la Prefettura chiede di potenziare i controlli

In linea con la strategia delineata dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 16 gennaio 2025,con circolare del 31 luglio u. s. indirizzata ai Sindaci ed al Presidente della Provincia di Lecce, questa Prefettura ha disposto un ulteriore potenziamento dei servizi di contrasto all’abbandono dei rifiuti su tutto il territorio provinciale.

Dal rapporto informativo del Comando della Polizia Provinciale, contenente il resoconto delle attività svolte – congiuntamente ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni della provincia – nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2026, sono emersi i risultati positivi frutto di un’azione condivisa e sinergica tra tutti gli attori coinvolti.

L’attività di monitoraggio, condotta sia d’iniziativa sia a seguito delle segnalazioni di cittadini e associazioni, si è concentrata sulle arterie stradali statali e provinciali, sulle aree periferiche dei centri abitati, sulle zone agricole e sui siti interessati da attività di cantiere e sgombero.

Fondamentale è stato il lavoro svolto dalla Polizia Provinciale in sinergia con le Polizie Locali, basato su un costante scambio di informazioni.

Determinante anche il supporto dei sistemi di videosorveglianza e delle fototrappole, nonché il contributo delle Guardie Ecologiche Volontarie, che hanno trasmesso oltre 25 segnalazioni, principalmente nell’agro del Comune capoluogo.

Nel dettaglio, nei primi cinque mesi dell’anno sono stati effettuati oltre 200 sopralluoghi ambientali, individuati oltre 50 siti interessati da abbandono di rifiuti, deferiti all’Autorità Giudiziaria oltre 20 soggetti e contestate oltre 25 sanzioni amministrative.

Particolare attenzione è stata riservata alle strade interessate dai flussi turistici, in collaborazione con ANAS e con il Servizio Viabilità della Provincia. Significativo il dato della rimozione di oltre 20 tonnellate di rifiuti indifferenziati e di rifiuti speciali pericolosi sulle strade provinciali.

Il report evidenzia, inoltre, l’impegno profuso nel contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti liquidi su terreni agricoli e all’abbandono di rifiuti finalizzato alla successiva combustione, attività documentate grazie ad appostamenti e all’uso di fototrappole.

Nonostante i risultati conseguiti, i dati confermano che il fenomeno resta ancora molto radicato nel territorio.

In questa ottica, il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, ha rivolto un invito ai Sindaci affinché vengano intensificate ulteriormente le attività di controllo e vigilanza sui rispettivi territori comunali.

“In linea con la strategia definita dal Protocollo d’intesa, ha affermato il Prefetto, l’obiettivo è quello di rendere ancora più efficace la rete di prevenzione e contrasto attraverso uno stretto raccordo operativo tra i Comandi di Polizia Locale, la Polizia Provinciale, le Forze dell’Ordine e, in particolare, l’Arma dei Carabinieri tramite il reparto di specialità dei Carabinieri Forestali”.

Il Prefetto ha auspicato, dunque, un innalzamento del livello di attenzione e di intervento, “perché solo con un’azione capillare, coordinata e sinergica si può eradicare un fenomeno che deturpa il territorio salentino e ne compromette la vivibilità”

La Prefettura continuerà a monitorare l’attuazione delle misure previste dal Protocollo, nella convinzione che la responsabilità della salvaguardia del territorio sia un impegno condiviso tra istituzioni e comunità e che la tutela dell’ambiente e della salute pubblica passa dalla collaborazione di tutti.