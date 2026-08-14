Controlli in tutta la provincia: 307 persone identificate

La strategia elaborata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in ossequio delle linee guida ministeriali, che si sta rivelando estremamente efficace per il controllo del territorio del Salento, una delle mete turistiche più ambite d’Italia, ha il duplice obiettivo di elevare i livelli di sicurezza per residenti e vacanzieri e garantire un’offerta turistica di qualità, rispettosa delle regole e delle esigenze di tutti.

In tale ottica continuano i servizi straordinari di controllo interforze del territorio programmati per tutto il periodo estivo. Nei giorni 6 e 11 agosto scorsi, le attività congiunte di tutte le Forze di Polizia hanno interessato la zona del Capo di Leuca e precisamente i comuni di Alessano, Corsano, Morciano di Leuca e la relativa frazione di Barbarano e Tiggiano.

Nel corso di tali attività sono stati effettuati 18 posti di controllo, identificate 307 persone, tra cui 34 positive in SDI, controllati 192 veicoli e rilevate 15 infrazioni al Codice della Strada.

Una mirata azione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha consentito inoltre di sequestrare sostanze di vario tipo tra cui cocaina e cannabinoidi e di segnalare 9 persone per violazione dell’art. 75 DPR 309/90.

Le operazioni, volte a contrastare le condotte illecite come reati contro la persona ed il patrimonio, l’abusivismo commerciale, lo svolgimento irregolare di attività commerciali e balneari, costituiscono uno strumento prezioso per un Salento più sicuro.

Il Prefetto nel ringraziare per l’impegno sinora profuso tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ha sottolineato come ”Le operazioni congiunte poste in essere nel corso di questa stagione estiva testimoniano il costante impegno delle forze dell’ordine nel mantenere elevato il livello di sicurezza e legalità sul territorio, garantendo una presenza capillare e un’efficace attività di prevenzione e repressione dei reati.”