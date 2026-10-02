Narconon Volley Melendugno: domenica l’esordio contro Nuvolì AltaFratte Padova

L’attesa è finita. Dopo settimane di intenso lavoro, sacrificio e crescita costante nei test di precampionato, per la Narconon Volley Melendugno è giunto il momento di far parlare il campo. Domenica 4 ottobre, alle ore 17:00, le Guerriere biancorossonere faranno il loro esordio ufficiale nel campionato di Serie A2 FINECO, Stagione 2026/2027, sul taraflex del Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe, ospiti della quotata Nuvolì AltaFratte Padova.

Si parte subito contro un’avversaria forte e organizzata, reduce da un’annata da protagonista chiusa ad un passo dalla promozione. Per le Salentine, guidate in panchina per il terzo anno consecutivo da coach Simone Giunta, la gara rappresenterà il primo vero test in cui misurare il percorso svolto durante un precampionato intenso, caratterizzato da allenamenti congiunti positivi e da un’intesa di squadra che si sta consolidando giorno dopo giorno.

Il gruppo e la sfida

La rosa biancorossonera si presenta ai nastri di partenza ampiamente rinnovata, con un nucleo di 5 conferme affiancato da 8 nuovi innesti: un sapiente connubio tra l’esperienza e l’entusiasmo affamato delle più giovani. In attesa del rientro della centrale Aurora Micheletti, grande ex dell’incontro, attualmente ai box per una temporanea indisponibilità, le salentine si apprestano ad affrontare la trasferta veneta con la solita identità combattiva, pronte a lottare su ogni singolo pallone e a far sentire la propria voce in campo, un passo alla volta.

Le parole di coach Simone Giunta

A fare il punto della situazione alla vigilia del match è proprio il primo allenatore della Narconon Volley Melendugno, Simone Giunta: “Arriviamo a questo debutto dopo settimane di grande impegno e sacrificio. Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino ad oggi, il gruppo ha risposto con grande maturità e fame di migliorarsi. Non vediamo l’ora di giocare quest’esordio con una formazione quotata come quella di Nuvolì AltaFratte Padova. Da parte nostra metteremo tutto per portare la gara a casa, sfruttando quelle che sono le nostre peculiarità e quell’energia che si percepisce in allenamento.”

Il Salento sulla pelle

Tra le grandi novità che accompagneranno le Guerriere in questo viaggio c’è la prestigiosa collaborazione istituzionale con la Provincia di Lecce. Per tutta la stagione, il logo “Salento d’Amare” campeggerà con orgoglio sulle divise da gara della Narconon Volley Melendugno. Un legame profondo e viscerale con la propria terra, che valica i confini dello sport e trasforma ogni trasferta in un’occasione per rappresentare l’eccellenza e il cuore del territorio salentino in tutta Italia.

Info Media e Diretta TV

Il fischio d’inizio è fissato per domenica 4 ottobre alle ore 17:00 presso il Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe (PD).

Tutti i tifosi e gli appassionati potranno seguire la gara in diretta streaming in modalità freemium sulla piattaforma DAZN: basterà iscriversi per vedere tutto il campionato di Serie A2 e quattro partite saranno trasmesse anche sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Per il primo turno di campionato le partite trasmesse su Youtube LVF A2 FINECO sono le seguenti:

Sabato 3 ottobre ore 17.00 – DAZN e Youtube LVF

Erreci Busto Arsizio – Bartoccini +energia Perugia

Domenica 4 ottobre ore 17.00 – DAZN e Youtube LVF

Nuvolì Altafratte Padova – Narconon Volley Melendugno

Domenica 4 ottobre ore 16.00 – DAZN e Youtube LVF

Panbiscò Leonessa Altamura – Caldaie Melgari VBC Cremonese

Domenica 4 ottobre ore 17.00 – DAZN e Youtube LVF

Dragons Offanengo – Itas Trentino