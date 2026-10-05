Santa Maria al Bagno, grande successo per il 4° Raduno Auto e Moto d’Epoca: oltre 250 veicoli sul litorale salentino

NARDÒ (Lecce) – Il litorale di Santa Maria al Bagno ha vissuto domenica una straordinaria giornata dedicata al collezionismo e alla memoria motoristica in occasione della quarta edizione del Raduno Auto e Moto d’Epoca, organizzato dalla Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S.

La manifestazione ha registrato un’affluenza ben superiore alle aspettative, portando nell’area del raduno oltre 250 mezzi, tra vetture storiche, motociclette e due camion d’epoca. Gli equipaggi, arrivati da tutte le province pugliesi e anche da fuori regione, hanno trasformato Santa Maria al Bagno in un grande punto d’incontro per appassionati, famiglie e visitatori, in una giornata caratterizzata da sole e temperature quasi estive.

A rubare la scena sono state in particolare le Alfa Romeo storiche in livrea della Guardia di Finanza, provenienti dalla collezione privata della Scuderia organizzatrice. Le vetture hanno entusiasmato il pubblico durante il tradizionale carosello, tra applausi e numerosi scatti fotografici.

La giornata è stata arricchita dalla benedizione impartita da don Tommaso Tamburrini a veicoli ed equipaggi e dalla presenza del presentatore Antonio Settanni, del sassofonista Antonio Inno e della violinista Miriam Baffi.

L’iniziativa si è svolta con la vicinanza dell’Amministrazione Comunale di Nardò, guidata dal Sindaco Pippi Mellone, rappresentata anche dal Presidente del Consiglio Comunale Antonio Tondo, e con il supporto della Polizia Locale di Nardò.

Grande la soddisfazione degli organizzatori al termine dell’evento.

«Siamo davvero felici per l’esito di questa quarta edizione – dichiara il Presidente della Scuderia Alfisti Giallo Verdi, Stefano Durante –. Vedere una partecipazione così numerosa da parte di club amici e appassionati giunti da lontano è per noi motivo di immensa soddisfazione. Ciò che ci rende ancora più orgogliosi è la condivisione dei valori che portiamo avanti da quattro anni: la nostra non è soltanto una passione per le auto storiche, ma vuole essere soprattutto un’occasione di aggregazione, vicinanza e impegno sociale. In questa direzione stiamo già guardando al periodo natalizio per organizzare una nuova iniziativa a scopo benefico, trasformando la nostra passione in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno».

La Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S. rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli equipaggi, ai club partecipanti, ai soci, alle istituzioni e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di una giornata che ha saputo unire cultura dei motori, territorio e solidarietà.