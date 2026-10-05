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Santa Maria al Bagno, grande successo per il 4° Raduno Auto e Moto d’Epoca: oltre 250 veicoli sul litorale salentino

Equipaggi arrivati da tutta la Puglia e da fuori regione. La Scuderia Alfisti Giallo Verdi: «Una partecipazione straordinaria, nel segno dell'amicizia e della solidarietà»

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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