Amaro esordio per Melendugno: Padova passa 3-0, ma le salentine mostrano carattere

Nella prima giornata del campionato di Serie A2 FINECO, la Narconon Volley Melendugno cade al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe sotto i colpi della Nuvolì AltaFratte Padova con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-23, 25-17 in 1h24′ di gioco complessivo). Un risultato netto sul tabellino che, tuttavia, non racconta appieno la prova di carattere, la grinta e la qualità espresse a tratti dalle Guerriere salentine di coach Simone Giunta, capaci di mettere seriamente alle strette una delle formazioni più accreditate del girone.

LA CRONACA DEL MATCH

In avvio di gara coach Giunta affida le chiavi della regia a Giorgia Avenia in diagonale con Polina Malik, schierando al centro Lara Gianfico e l’esordiente Arianna Tomasetig, in banda Beatrice Perfetto e la polacca Natalia Lijewska, con Aurora Morandini nel ruolo di libero.

L’inizio del primo set (25′ – 25-20) vede la Narconon approcciare il taraflex con grande personalità: un positivo lavoro al palleggio di Avenia e i primi affondi di Malik e Perfetto portano subito avanti le salentine. Tra le fila salentine brillano le trame centrali di Gianfico (autrice di 8 punti finali con il 50% in attacco) e i colpi da posto quattro di Lijewska (top scorer biancorossonera con 13 sigilli personali). Melendugno tiene testa alle venete e difende con attenzione grazie agli interventi ordinati di Morandini (67% di ricezione positiva). Nel momento decisivo, però, la continuità della Nuvolì permette alle padrone di casa di allungare e chiudere 25-20.

Nel secondo set (29′ – 25-23) Padova parte forte spingendo al servizio (3-8), ma coach Giunta rimescola le carte inserendo Gaia Novello per Perfetto e muovendo la panchina con gli ingressi di Gaia Roserba, Margherita Meoni e Giorgia Compagnin. La mossa scuote la Narconon: Novello ha un impatto determinante sul match (5 punti con il 36% in attacco) e trascina le compagne a una clamorosa rimonta. A sorreggere il recupero salentino è un lavoro a muro monumentale (5 block vincenti nel set, ben 10 complessivi), con un’ottima Arianna Tomasetig al suo debutto ufficiale in A2 (7 punti totali con 4 muri vincenti). Sotto 22-16, il muro della Narconon e le giocate di Lijewska portano Melendugno ad un soffio dai vantaggi (24-23), prima che il mani-out finale di Fiorio metta il punto esclamativo sul 25-23.

Il terzo set (30′ – 25-17) vede la Narconon ancora viva nei primi scambi grazie all’ace di Tomasetig, alle veloci di Gianfico e a uno straordinario primo tempo a punto al termine di uno scambio lunghissimo (6-7). Con il passare dei minuti, tuttavia, l’intesa e la lucidità della formazione padovana (trascinata da Mazzon con 15 punti e Fiorio con 14) prendono il sopravvento, scavando il solco decisivo (15-9). Coach Giunta richiama in campo Beatrice Perfetto al posto di Novello per dare una mano in ricezione e sistemare la seconda linea. Melendugno prova ad accorciare con la diagonale di Malik e un muro di Tomasetig, ma Padova gestisce il margine e chiude la partita sul 25-17.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA

A tracciare il bilancio a fine gara è la schiacciatrice biancorossonera Beatrice Perfetto: “Sapevamo che con Nuvolì ci aspettava un esordio davvero impegnativo contro una squadra rodata e d’alta quota. C’è dell’amaro in bocca per il risultato, ma siamo riuscite a mettere in campo coraggio e tanta voglia di lottare su ogni pallone, arrivando a un soffio dal giocarci il secondo set ai vantaggi. Siamo un gruppo nuovo che sta lavorando sodo per trovare la giusta sintonia: questo 3-0 non ci abbatte, ma ci dà indicazioni chiare su cosa limare in palestra in vista della ripresa.”

Sull’altra sponda, il tecnico di Padova Marco Sinibaldi rende merito alla prova della Narconon: “All’inizio abbiamo pagato l’emozione, forse anche per delle aspettative createsi dopo la scorsa stagione e che dovremo assolutamente abbassare; nel momento in cui abbiamo messo in campo la nostra identità il gioco è migliorato. Il fatto d’aver puntato su un gruppo quasi uguale rispetto alla scorsa stagione ci ha sicuramente aiutato, questa sera poi l’innesto di Chiara Mason, una delle nuove, è stato di valore. Nel proseguo del match siamo stati bravi a gestire la gara contro una Melendugno che in certi frangenti ha fatto veramente bene, siamo stati bravi tatticamente e a contrastare i loro punti di forza. Mi è piaciuto il muro: non molti magari i punti secchi ottenuti nel fondamentale, ma molti palloni toccati e rigiocati.”

IL PROSSIMO TURNO

Dopo il primo weekend di campionato, la Narconon Volley Melendugno usufruirà del turno di riposo previsto dal calendario. Le ragazze di coach Giunta torneranno sul taraflex per il primo turno infrasettimanale mercoledì 14 ottobre nella trasferta contro la Trasporti Bressan Offanengo, mentre il 18 ottobre ci sarà l’attesissimo esordio casalingo davanti al proprio pubblico contro la Clai Imola.

TABELLINO FINALE

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO 3-0

(25-20, 25-23, 25-17)

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA: Bovo 6, Fiorio 14, Sposetti Perissinotto (L), Maggipinto (L), Catania 7, Mason 5, Stocco 2, Mazzon 15. N.e.: Bozzoli, Genovese, Mirarchi, Angelina, Lewis. All.: Sinibaldi.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Compagnin, Avenia 2, Meoni, Morandini (L), Malik 10, Novello 5, Perfetto 1, Roserba, Tomasetig 7, Gianfico 8, Lijewska 13. N.e.: Massaglia, Micheletti. All.: Simone Giunta.

DURATA SET: 25′, 29′, 30′. Totale: 1h 24′.

ARBITRI: Deborah Vangone (1°), Giulio Cervellati (2°), Alberto Miotto (Video check), Alberto Fior (Segnapunti Referto Elettronico).

STATISTICHE DI SQUADRA:

Nuvolì AltaFratte Padova: Ace 1, Errori in battuta 6, Muri punto 6, Ricezione Positiva 41% (Perfetta 14%), Attacco 40%.

Narconon Volley Melendugno: Ace 2, Errori in battuta 9, Muri punto 10, Ricezione Positiva 55% (Perfetta 28%), Attacco 31%.