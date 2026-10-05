Sciopero Enav, disagi si, ma, diritti intatti

ASSOCIAZIONE CODICI PUGLIA

SCIOPERO ENAV, DISAGI SÌ MA DIRITTI INTATTI CODICI PUGLIA: «CHI HA SUBITO CANCELLAZIONI E RITARDI CONSERVI BIGLIETTI E RICEVUTE.

L’ASSISTENZA RESTA DOVUTA»

Lecce, 5 ottobre 2026 – Lo sciopero del personale ENAV del 30 settembre, programmato dalle ore 13 alle 17 e accompagnato da disagi e cancellazioni che hanno interessato il traffico aereo, ha lasciato numerosi passeggeri alle prese con ritardi, riprotezioni, attese prolungate e, in alcuni casi, spese impreviste. CODICI Puglia richiama l’attenzione su un principio fondamentale: lo sciopero non determina la perdita dei diritti del passeggero. Anche quando la cancellazione o il ritardo siano riconducibili a una circostanza eccezionale, restano infatti applicabili le tutele previste dal Regolamento europeo 261/2004 in materia di assistenza e di scelta tra rimborso e trasporto alternativo.

In caso di cancellazione, il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata e il trasporto alternativo verso la destinazione finale, al più presto possibile oppure in una data successiva di propria scelta, secondo le condizioni previste dal Regolamento.

Durante l’attesa, inoltre, il vettore deve garantire, quando ne ricorrono i presupposti, la necessaria assistenza, comprendente pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa e, ove necessario, sistemazione alberghiera, trasferimenti tra aeroporto e struttura e comunicazioni. Questi obblighi di assistenza sono distinti dalla compensazione pecuniaria.

Di conseguenza, se la compagnia non ha fornito l’assistenza dovuta e il passeggero ha dovuto sostenere direttamente spese ragionevoli e necessarie, è importante conservare ricevute, fatture e scontrini per chiederne il rimborso.

Diverso è il discorso relativo alla compensazione pecuniaria, che può ammontare, in base alla distanza della tratta, a 250, 400 o 600 euro. In presenza di uno sciopero dei controllori del traffico aereo, la compensazione non è automaticamente dovuta: la giurisprudenza europea considera infatti, in linea generale, uno sciopero di soggetti esterni al vettore, come i controllori di volo, potenzialmente riconducibile alle «circostanze eccezionali».

Ma “sciopero” non significa che ogni conseguenza sia automaticamente esente da responsabilità. Occorre verificare concretamente il singolo volo, gli orari effettivi della cancellazione o del ritardo, il collegamento causale con l’astensione dal lavoro e le misure adottate dalla compagnia per limitare le conseguenze del disservizio. Il Regolamento pone infatti a carico del vettore la prova delle circostanze che gli consentono di sottrarsi alla compensazione.

Particolare attenzione va prestata anche ai voli che non risultavano direttamente interessati dallo sciopero, ai disservizi verificatisi in momenti significativamente distanti dalla fascia interessata dall’astensione e alle cancellazioni o ai ritardi determinati da ulteriori problematiche organizzative della compagnia. In questi casi la posizione del passeggero deve essere esaminata individualmente e non può essere liquidata con un generico riferimento allo sciopero.

Inoltre, la Commissione europea, nei propri Orientamenti interpretativi del 2024, ha precisato che il passeggero che ritenga di avere diritto a un importo maggiore o al risarcimento di un danno subito a seguito del ritardo conserva la possibilità di fondare la domanda anche sulla Convenzione di Montreal e sul diritto nazionale. L’eventuale esclusione della compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento non esclude, quindi, la necessità di valutare eventuali ulteriori conseguenze dannose concretamente subite dal passeggero.

«Invitiamo i passeggeri pugliesi che hanno subito disagi a non rinunciare preventivamente a far valere i

propri diritti – dichiara l’avv. Stefano Gallotta, coordinatore regionale di CODICI Puglia –. Lo sciopero può incidere sul diritto alla compensazione pecuniaria, ma non cancella il diritto all’assistenza, alla riprotezione o al rimborso delle spese sostenute quando l’assistenza non sia stata prestata. Ogni situazione deve essere valutata sulla base della documentazione e della dinamica concreta del volo».

CODICI Puglia invita pertanto i passeggeri coinvolti a conservare biglietto, carta d’imbarco, comunicazioni della compagnia, eventuale comunicazione di cancellazione o riprogrammazione e tutta la documentazione relativa alle spese sostenute.

I passeggeri interessati possono rivolgersi allo Sportello Regionale WhatsApp di CODICI Puglia (338.4804415) per una prima valutazione del caso e per verificare la possibilità di richiedere alla compagnia il rimborso delle spese, il rimborso del biglietto, la riprotezione e, ove ne ricorrano i presupposti, la compensazione prevista dalla normativa europea e/o il risarcimento del danno subito a seguito del ritardo.