Incendi a Carmiano, Erroi chiede alla polizia locale di intensificare i controlli sul territorio: “16 sanzioni ai proprietari”

CARMIANO –Sono 14, in totale, gli incendi registrati nel territorio comunale, nonostante controlli serrati e multe. Sono sedici, invece, gli illeciti amministrativi accertati dalla Polizia Locale nei confronti dei proprietari di terreni lasciati in stato di abbandono o comunque non conformi alle prescrizioni antincendio, controlli ancora in corso su tutto il territorio comunale e un numero di interventi della Protezione Civile che, secondo i dati richiamati dall’amministrazione, è sceso dai 30 dell’estate 2023 ai 14 registrati finora, nel 2026. Sono i numeri con cui il sindaco di Carmiano Giovanni Erroi interviene nel dibattito sugli incendi delle ultime settimane, spiegando che il Comune ha sempre tenuto alta la guardia. Il primo cittadino rivendica l’attività di prevenzione e controllo messa in campo: “Questa mattina ho dato disposizioni al comando di polizia locale, tramite il comandante Vincenzo Rolli, per intensificare i controlli: non sono escluse nuove sanzioni amministrative per chi non adempie all’obbligo di pulire i terreni. Comprendo bene la preoccupazione dei cittadini per gli incendi che in questa calda stagione si stanno verificando e condivido lo sdegno provato per la tragedia che ha visto morire tre poveri cagnolini; questo è accaduto anche in un’altra circostanza dove la causa dell’incendio non è stata la sterpaglia o l’incuria, ma la mano di folli criminali. Non posso però accettare speculazioni o accuse infondate e dettate dal pregiudizio e derivanti dall’ignoranza degli atti amministrativi”, afferma Erroi.

A sostegno delle sue parole c’è anche una relazione di servizio della Polizia Locale di Carmiano, datata 26 agosto, relativa all’attività di controllo prevista dall’ordinanza sindacale numero 26 del 4 marzo 2026 sulle norme di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia. Nel documento viene precisato che sono stati accertati e contestati complessivamente 16 illeciti amministrativi relativi a terreni mantenuti in stato di abbandono o non conformi alle prescrizioni dell’ordinanza. I 16 verbali, precisa il Comando, sono stati anche regolarmente notificati ai diretti interessati attraverso la piattaforma SEND. L’attività di accertamento, inoltre, è ancora in corso e il dato potrebbe quindi aumentare. La Polizia Locale ricorda anche che nel 2025 era stata presentata una denuncia all’Autorità giudiziaria nei confronti di un soggetto per un episodio di incendio di interfaccia, procedimento che ha poi avuto seguito nelle sedi competenti.

“La prevenzione in tema di incendi boschivi è stata e resta la nostra priorità. I controlli della Polizia Locale Carmiano sui terreni incolti sono costanti e hanno portato, fino ad oggi, a 16 sanzioni amministrative nei confronti di proprietari privati inadempienti”, sottolinea il sindaco. “I controlli ci sono e sono incisivi; il Comune ordina e punisce chi non rispetta, ma non può sostituirsi alla responsabilità dei singoli cittadini nella cura della loro proprietà”.

Il sindaco Erroi richiama quindi il ruolo della Protezione Civile comunale: “Voglio ricordare anche il grande lavoro che la nostra Associazione Protezione Civile Carmiano svolge in materia di prevenzione degli incendi boschivi e spendo a questo punto un doveroso pubblico encomio a tutti i ragazzi e ragazze che ne fanno parte; la tempestività negli interventi ha scongiurato sul nascere il propagarsi di pericolosi incendi che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi. La Protezione Civile è il fiore all’occhiello della nostra comunità e, pertanto, a tutti i ragazzi che ne fanno parte va il ringraziamento di tutta la comunità, che non merita di essere divisa da polemiche fondate sul nulla e del tutto strumentali, mentre si lavora per la sicurezza del territorio”.

Il primo cittadino cita quindi i report disponibili sui siti ufficiali della Regione Puglia: “La Protezione Civile è partita da un numero di 30 interventi nell’estate 2023 per arrivare nell’anno 2026, sino ad oggi, a 13 interventi. La diminuzione significativa del numero degli incendi è evidente e deriva soprattutto da una seria attività di controllo e prevenzione, oltre che sanzionatoria, profusa dalla Polizia Locale che ringrazio sentitamente”.

Per Erroi, dunque, la riduzione degli interventi è il risultato diretto dell’attività svolta sul territorio: “Se il numero di interventi della Protezione Civile è diminuito sono diminuiti gli incendi e questo grazie all’attività di prevenzione, controllo e sanzionatoria che l’amministrazione comunale ha sempre perseguito. Questi sono dati ufficiali e non chiacchiere da social”. Il sindaco interviene anche sulle proposte circolate in questi giorni: “Sento parlare di comitati e similari senza sapere che esiste già un Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico presso la Prefettura che viene convocato mensilmente”. Resta poi il tema delle cause degli incendi. Su questo Erroi usa parole nette: “Ritengo con ferma convinzione che dietro ogni incendio c’è la mano di qualche folle criminale, c’è un disegno criminoso architettato ad arte che non riguarda ovviamente solo Carmiano e Magliano”. E da avvocato ricorda anche le conseguenze penali: “Appiccare fuoco costituisce reato che prevede la reclusione da quattro a dieci anni ai sensi dell’articolo 423 bis del codice penale”.

Il messaggio finale è un appello alla responsabilità collettiva. “Il nostro territorio è un bene di tutta la comunità e distruggere la natura, oltre a costituire ipotesi di reato, significa distruggere il nostro futuro e l’ambiente che andrà ai nostri figli; proteggiamolo, dunque, tutti assieme”.