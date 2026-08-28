Gallipoli, una scultura per la Guardia Costiera: l’omaggio del “Giannelli”

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GALLIPOLI – Inaugurata mercoledì sera, nei pressi della Capitaneria di Porto sul Lungomare Marconi, la scultura «Elpìs – Speranza e Fede». Si tratta di un’opera realizzata dagli studenti dell’Istituto di istruzione superiore «Enrico Giannelli» di Parabita nell’ambito del concorso di idee «Eroi di Poseidòn».

L’iniziativa nasce nell’anno scolastico 2022/2023, quando prende avvio il percorso che sfocerà poi nel concorso «Eroi di Poseidòn. Quest’ultimo chiedevaagli studenti della provincia di Lecce di ideare decorazioni pittoriche sul tema della tutela del mare e delle coste, da collocare su un plinto in cemento armato che in precedenza fungeva da basamento per una gru. Da quel lavoro matura la proposta dell’Istituto «Giannelli» di andare oltre la decorazione pittorica e realizzare una vera scultura: da quell’idea è nata «Elpìs»,l’opera in vetroresina, lavorata da docenti e studenti su un progetto ideato dal dirigente scolastico Cosimo Preite, per rendere omaggio al lavoro quotidiano della Guardia Costiera nella sicurezza della navigazione, nella tutela del mare e nell’assistenza a chi lo vive e lo attraversa.

La cerimonia, dopo i saluti delle autorità presenti, ha visto susseguirsi la testimonianza di docenti e studenti, la presentazione del volume dedicato al monumento, la firma apposta dal comandante Pierpaolo Pallotti e dal dirigente scolastico Cosimo Preite sull’atto di donazione alla Capitaneria e, infine, la scopertura della scultura, accompagnata dal momento musicale dell’orchestra del «Giannelli» diretta dal maestro Enrico Tricarico.

«Elpìs – ha dichiarato il dirigente – in greco significa speranza, che non va intesa come attesa di ciò che verrà, ma come una forza, uno sguardo rivolto al futuro, come la capacità di continuare a credere nell’uomo, nella comunità e nella possibilità di costruire un futuro migliore e una società più giusta. Elpìs, dunque, diventa un segno che invita a guardare oltre. Dal canto suo, la scuola, attraverso l’arte, non si limita a insegnare come si costruisce una forma, insegna piuttosto che ogni forma può diventare memoria, che ogni spazio può essere restituito a una comunità e che la materia, quando viene attraversata dall’immaginazione e dalla creatività, può trasformarsi in testimonianza».

Preite ha ringraziato i docenti Danilo Arseni, Francesca Leo e Antonio Elia, quest’ultimo dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, per aver coordinato i lavori di realizzazione dell’opera, e le professoresse Laura Minerva e Antonella Di Martino, rispettivamente autrice del volume dedicato al monumento e curatrice del progetto grafico, realizzato con le studentesse Nicole Leone e Maria Grazia Piccinno della 4D Grafica.

Per il dirigente, in pensione dal primo settembre, la serata ha segnato anche un congedo dalla comunità scolastica che per circa vent’anni ha guidato con passione, dedizione e autorevolezza, lasciandovi impresso un segno indelebile.