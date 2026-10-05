Il campione di pattinaggio Mirko Mazzo oggi a Palazzo Carafa

LECCE – Orgoglio salentino, Mirko Mazzo rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali senior maschile di pattinaggio artistico a rotelle in corso ad Asuncion (Paraguay). Per il 21enne originario di San Cesario di Lecce si tratta del terzo mondiale. Nel 2023 si è classificato al 4° posto nella categoria Junior (in Colombia); nel 2025, al decimo posto della categoria Senior (in Cina). Mazzo ha ottenuto importanti risultati anche in diversi campionati europei. Solo per ricordare un altro traguardo, nel 2025 si è classificato al 4° posto categoria Senior nella finale della Coppa del mondo.

Questa mattina, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, insieme con gli assessori Giancarlo Capoccia (Sport) e Maria Gabriella Margiotta (Politiche giovanili) lo ha accolto a Palazzo Carafa, accompagnato da uno dei suoi due tecnici, Raffaella Leone.

Il sindaco si è complimentato per l’impegno, la passione e i risultati raggiunti. Mazzo pratica pattinaggio dall’età di 7 anni. Nel frattempo, si è diplomato e dedicato a diverse attività lavorative, e continua a lavorare e dedicarsi con profitto alla pratica sportiva.

<Grazie a Mirko per far conoscere Lecce nel mondo nel migliore dei modi – ha detto – E’ un’eccellenza, nel suo campo, che merita il nostro plauso e la nostra ammirazione. D’altra parte, lo sport riveste grandissima importanza per la crescita e la formazione dei govani, sotto il profilo della salute fisica e psicologica ma anche dell’educazione. Mirko Mazzo è un bellissimo esempio per i nostri ragazzi>.

<Rivolgo un affettuoso e sincero in bocca al lupo a Mirko Mazzo, atleta dell’Asd San Domenico Savio di Lecce, che affronterà i Campionati mondiali in Paraguay, rappresentando l’Italia e portando con sé l’orgoglio della nostra città – dichiara l’assessore Capoccia – È una grande emozione vedere un atleta di una società leccese raggiungere un palcoscenico così prestigioso. Un traguardo che dà valore all’impegno quotidiano e ricorda a tanti ragazzi quanto sia importante credere nelle proprie capacità, allenarsi con costanza e affrontare le difficoltà senza perdere la passione. Un ringraziamento va all’Asd San Domenico Savio e al suo tecnico Raffaella Leone e Ludovica Riccardo che seguiranno Mirko nel suo percorso: le nostre società sportive sono luoghi preziosi, nei quali il talento trova sostegno e lo sport diventa occasione di crescita>.