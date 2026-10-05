Elsa Fornero a Lecce e a Bari con Arca Sgr e Banca Popolare Pugliese: due incontri su “Conoscere l’economia per scegliere meglio”

L’economista Elsa Fornero, già ministra del Lavoro, sarà in Puglia per due incontri promossi da Banca Popolare Pugliese in collaborazione con Arca Fondi SGR. Presenterà il libro “Conoscere l’economia per scegliere meglio” (Editori Laterza), scritto insieme ad Anna Lo Prete.

Il primo appuntamento è martedì 6 ottobre alle 18 a Lecce, all’ex Convento degli Agostiniani in viale Michele De Pietro 10. Il secondo è fissato per mercoledì 7 ottobre, alla stessa ora, a Bari, a Villa De Grecis in via delle Murge 63.

Il volume mette al centro un tema decisivo per famiglie, risparmiatori e cittadini: la conoscenza dei meccanismi economici come strumento per compiere scelte più consapevoli nella vita quotidiana.

Entrambe le serate si apriranno alle 17.30 con un welcome coffee. I lavori saranno introdotti dal presidente di Banca Popolare Pugliese, Vito Antonio Primiceri. Seguirà l’intervento di Fornero, professoressa onoraria di Economia politica all’Università di Torino, in dialogo con Simone Bini Smaghi, vicedirettore generale di Arca Fondi SGR, che modererà l’incontro. Le conclusioni saranno affidate al direttore generale di BPP, Mauro Buscicchio. Nella tappa leccese la serata sarà accompagnata dalla musica del sassofonista Raffaele Casarano.

«Nel promuovere questi incontri intendiamo onorare un compito che la nostra Banca avverte come proprio fin dalle sue origini: accompagnare le comunità che serviamo non soltanto con il credito, ma con la conoscenza. Comprendere l’economia infatti – dichiara il presidente Vito Antonio Primiceri – significa custodire con maggiore saggezza il frutto del lavoro e del risparmio delle famiglie e guardare al futuro con fiducia e responsabilità. Siamo grati alla professoressa Fornero per aver accolto il nostro invito e ad Arca Fondi SGR per aver condiviso con noi questo percorso».

«L’educazione finanziaria – aggiunge il direttore generale Buscicchio – è oggi una forma concreta di tutela per famiglie e risparmiatori. Chi conosce i meccanismi dell’economia sa valutare meglio i rischi, pianificare il proprio futuro e riconoscere le insidie, comprese le truffe sempre più sofisticate che circolano online. Per una banca del territorio come la nostra, offrire occasioni di confronto con voci autorevoli come quella della professoressa Fornero significa contribuire alla crescita di comunità più consapevoli e quindi più forti».

«Arca Fondi SGR – precisa il vice direttore generale di Arca Fondi SGR, Simone Bini Smaghi – da sempre è attiva nel promuovere iniziative insieme ai partner per diffondere sui territori cultura finanziaria e soprattutto cultura previdenziale indispensabile per affrontare le sfide future».