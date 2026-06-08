Il Trofeo Italiano Beach Rugby approda all’Apulia Sport Convention: il 21 giugno tappa al Parco Gondar di Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Si arricchisce il calendario pugliese del Trofeo Italiano Beach Rugby 2026 con una novità assoluta destinata a portare il rugby sulla sabbia all’interno di uno dei più importanti eventi sportivi del Mezzogiorno.

Domenica 21 giugno il circuito federale farà tappa all’Apulia Sport Convention, la grande manifestazione multisport in programma presso il Raffo Parco Gondar di Gallipoli. Accanto ai tornei Senior Maschile e Femminile saranno protagonisti anche i giovani rugbisti delle categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14, confermando la vocazione inclusiva e promozionale che da sempre caratterizza il beach rugby pugliese.

L’Apulia Sport Convention è oggi considerata una delle più importanti convention dedicate allo sport e al fitness del Sud Italia. Con aree tematiche dedicate a sport, fitness, wellness, danza e attività per bambini, la manifestazione richiama ogni anno migliaia di partecipanti, tecnici, società sportive e appassionati provenienti da tutta la regione e non solo. Un grande villaggio dello sport che per due giorni trasforma Gallipoli in un punto di riferimento per il movimento sportivo del territorio.

L’ingresso del beach rugby all’interno della manifestazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di una disciplina che nel Salento continua a raccogliere consensi e partecipazione.

Il calendario pugliese dopo la No Borders Cup

La stagione 2026 è partita il 24 maggio con la No Borders Cup disputata al Lido Mar y Sol di Lido Conchiglie, vinta dai campioni d’Italia in carica dei The Rockets di Roma.

Dopo la tappa inaugurale, il calendario pugliese del Trofeo Italiano Beach Rugby proseguirà con:

14 giugno 2026 – 20ª Salento Beach Rugby Cup – Torre San Giovanni

21 giugno 2026 – Apulia Sport Convention – Parco Gondar, Gallipoli

28 giugno 2026 – Brindisi

18 luglio 2026 – Magna Grecia Beach Rugby Cup – Torre San Giovanni

A chiudere la stagione sarà poi il grande appuntamento internazionale del 18 e 19 luglio, quando la European Beach Rugby Association assegnerà presso il Lido Onda Marina di Torre San Giovanni i titoli di Campione Europeo per Club maschile e femminile, portando nel Salento alcune delle migliori squadre del continente.

Fabio Manta: «Una grande opportunità per il rugby del Salento»

«Questa è una grande opportunità che si è aperta grazie alla collaborazione che ormai da quattro anni ci lega al Parco Gondar e alla città di Gallipoli» dichiara Fabio Manta, presidente dell’ASD Salento Rugby, associazione organizzatrice delle tappe salentine del Trofeo Italiano Beach Rugby.

«Abbiamo colto questa occasione che si è presentata quasi inaspettatamente. L’Apulia Sport Convention è una grande kermesse sportiva che da anni valorizza lo sport nel Salento e non solo. Tanti grandi nomi di discipline diverse saranno presenti durante queste giornate e noi vogliamo essere parte integrante di questa manifestazione. Cercheremo di organizzare un torneo che possa crescere e ritornare anche nelle prossime edizioni.»

«Ormai il nome del Salento è strettamente legato al beach rugby. Siamo presenti in questo circuito dal 2009, prima con la Lega Italiana Beach Rugby e poi con la Federazione Italiana Rugby. Quello del 2026 è inoltre il ventesimo anno di attività sulla sabbia, celebrato con la ventesima edizione della Salento Beach Rugby Cup in programma il prossimo 14 giugno.»

«Tutte queste iniziative hanno contribuito a far crescere non soltanto il beach rugby ma l’intero movimento rugbistico del territorio. Molti dei nostri atleti giocano durante l’inverno per prepararsi all’estate, perché il beach rugby non è soltanto divertimento ma è sport vero, allenamento, sacrificio e competizione.»

«Nel 2023 abbiamo ospitato la Finale Nazionale del Trofeo Italiano Beach Rugby, che ha assegnato gli scudetti maschile e femminile. Quest’anno, come ciliegina sulla torta, arriverà nel Salento anche il Campionato Europeo per Club. È un risultato che ci rende orgogliosi. Abbiamo lavorato ogni giorno pensando a questi obiettivi e finalmente possiamo dire di averli raggiunti.»

L’estate 2026 si preannuncia così come una delle più importanti di sempre per il beach rugby pugliese, con un calendario ricco di appuntamenti e una crescente attenzione nazionale e internazionale verso il movimento costruito in questi anni sulle spiagge del Salento.