Venticinque anni del Cedad, Roberto Giordano Anguilla: “a Lecce una realtà di eccellenza per dimostrare che la ricerca può partire dal Sud”

Il Cedad, Centro di Fisica applicata, Datazione e Diagnostica dell’Università del Salento festeggia venticinque anni di attività di ricerca. Come comunicato ufficialmente da Unisalento

Il Centro è nato attorno a un solo laboratorio, quello dell’acceleratore Tandetron da 3 MV nella Cittadella della Ricerca di Brindisi. È stato il primo centro italiano per la ricerca e i servizi di datazione al radiocarbonio con la tecnica della Spettrometria di Massa con Acceleratore (AMS).

All’incontro odierno ha preso parte il Vicesindaco di Lecce e Roberto Giordano Anguilla, il quale ha evidenziato “l’importanza strategica di avere nel capoluogo salentino per questa struttura di eccellenza, laboratori di fisica nucleare, chimica, microscopia ottica ed elettronica assieme ad un nuovo acceleratore ultracompatto BAMS, dedicato alle applicazioni biomediche. E’ la dimostrazione che anche dal Sud può partire la spinta propulsiva per la ricerca e lo sviluppo, binomio fondamentale per gli apparati accademici. Anche l’amministrazione comunale di Lecce è parte di questo processo di crescita e mette in campo il massimo impegno per agevolare traguardi ragguardevoli”.

Come ricordato dalla comunicazione istituzionale di Unisalento CEDAD è associato alle infrastrutture europee di ricerca CERIC-ERIC e ACTRIS. Il suo laboratorio Aerosol & Clima, congiunto con l’Istituto ISAC-CNR, fornisce dati alle reti AERONET e NASA. Ogni anno il Centro prepara oltre mille campioni per la datazione.

Le tecniche sviluppate dal Centro servono campi molto diversi. In archeologia e nei beni culturali permettono la datazione dei reperti, la diagnostica per il restauro e i test di autenticità. Nelle scienze ambientali consentono di studiare il particolato atmosferico e di distinguere la componente fossile da quella biogenica. In ambito forense il metodo del “bomb peak” aiuta a stimare l’età di persone scomparse. Nelle scienze della vita il radiocarbonio serve a marcare nuovi farmaci. Il CEDAD offre servizi conto terzi a soprintendenze, musei, enti pubblici e imprese. Con progetti come SIDART, BLUARCHEOSYS, IT@CHA, BOL, INGENIO, PRP@CERIC e MICHAEL ha attratto oltre 20 milioni di finanziamenti. La Regione Puglia lo considera un’infrastruttura strategica. A questo si aggiunge l’attività di formazione: il Centro lavora con i corsi di laurea, il dottorato, l’ISUFI e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, e ogni anno apre i laboratori agli studenti delle superiori con i CEDAD Open Days.