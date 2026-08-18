Tiago Gabriel sta per diventare papà, saluta Lecce per raggiungere la moglie

LECCE – ll calciatore Tiago Gabriel è stato autorizzato ad assentarsi per due giorni per motivi familiari (la moglie è in procinto di partorire).
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