Offese alla sindaca Poli Bortone: per la pm critiche da archiviare. L’avvocato Conte: “Impugneremo ovunque: così è la barbarie”

LECCE – “Non possiamo essere figli di un Dio minore: non possiamo pensare che quello che per il sindaco di Genova Salis è diffamazione e per Adriana Poli Bortone non lo sia”. L’avvocata Francesca Conte alza la voce contro la richiesta di archiviazione della Procura di Lecce nei confronti degli haters (odiatori) che avevano preso di mira la sindaca Adriana Poli Bortone dopo il furto subito nella propria abitazione. Una vicenda che rischia di trasformarsi in una battaglia giudiziaria e politica sul confine tra libertà di espressione e violenza verbale. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa convocata all’interno del proprio studio legale, Conte ha espresso tutto il suo sdegno per le motivazioni con cui il pubblico ministero Roberta Di Filippo ha chiesto al un giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento contro ignoti, nato dalla denuncia-querela presentata dalla prima cittadina. Al centro della vicenda ci sono commenti pubblicati su Facebook e Instagram dopo la notizia del furto in casa della sindaca.

Non semplici contestazioni politiche, secondo la legale, ma parolacce, insulti personali, espressioni pesantemente offensive e persino messaggi nei quali si auspicava che i ladri tornassero nuovamente a colpire la sua abitazione. Parole che, per Conte, non possono essere giustificate invocando il diritto di critica politica. “Impugneremo in ogni sede, fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo e anche in sede civile di risarcimento. Chiamerò Salvemini e i miei amici avvocati di sinistra per chiedere loro come avrebbero reagito se fossero stati chiamati ladri e puttane”, attacca l’avvocata, decisa a non lasciare cadere la vicenda. La questione, secondo la legale, supera i confini della contrapposizione politica e investe il livello di civiltà del dibattito pubblico. Se l’interpretazione della Procura dovesse essere avallata dai giudici, sostiene Conte, si rischierebbe di aprire una strada pericolosa: quella della sostanziale legittimazione dell’insulto e dell’offesa personale sui social, soprattutto quando il bersaglio è un amministratore pubblico. Una sorta di via libera alla violenza verbale, mascherata da esercizio del diritto di critica.

“Si tratta di civiltà: ci sono persone che per un insulto si sono suicidate”, sottolinea la legale, che richiama anche gli orientamenti della Corte di cassazione, a suo giudizio consolidati nel riconoscere la rilevanza delle offese personali diffuse attraverso le piattaforme social. È proprio sul terreno del diritto che Conte intende continuare la battaglia, contestando una lettura delle norme che finirebbe, a suo avviso, per lasciare i rappresentanti delle istituzioni senza adeguata tutela nei confronti degli attacchi personali.

La posizione della Procura, tuttavia, è diversa. Nella richiesta di archiviazione, formulata ai sensi degli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, la pm Roberta Di Filippo prende in esame le espressioni contestate e il contesto nel quale sono state pubblicate. Il magistrato richiama anzitutto la necessità di interpretare il reato di diffamazione previsto dall’articolo 595 del codice penale nel rispetto dei principi di determinatezza e prevedibilità della sanzione penale, evitando che l’applicazione della norma possa risultare eccessivamente generica. Per configurare una lesione della reputazione, osserva la pm, occorre verificare che le espressioni siano effettivamente idonee a provocare un peggioramento della considerazione della persona offesa presso gli altri. Non basta, quindi, la semplice diffusione di opinioni o fatti oggettivamente negativi: è necessaria una valutazione concreta delle circostanze e delle modalità con cui quelle affermazioni sono state formulate. Ed è nell’ultima parte del provvedimento che emerge il passaggio destinato ad alimentare maggiormente le polemiche. “Ebbene, nel caso di specie, ciascuna delle espressioni indicate dalla persona offesa deve essere valutata nel suo significato letterale e alla luce del contesto comunicativo nel quale è stata formulata” scrive la pm. Il magistrato evidenzia quindi che “il contesto di deresponsabilizzazione proprio delle cosiddette “piazze virtuali”, nelle quali l’immediatezza e la frequente superficialità delle manifestazioni del pensiero favoriscono l’impiego di formule scarsamente meditate e di toni più aspri, sì che la loro effettiva idoneità ad incidere sulla considerazione della persona offesa presso i terzi risulta più difficilmente apprezzabili”. Un ragionamento che tiene conto, dunque, delle caratteristiche del linguaggio utilizzato sui social, dove la rapidità delle interazioni e la superficialità dei commenti possono favorire espressioni particolarmente aggressive, senza che queste siano necessariamente considerate idonee a ledere penalmente la reputazione.

Ma c’è un ulteriore elemento che la Procura ritiene decisivo: il ruolo pubblico della persona offesa. “Tale verifica, peraltro, deve tener conto anche della risonanza pubblica degli eventi che coinvolgono soggetti titolari di funzioni politico-amministrative e della conseguente maggiore esposizione di costoro al giudizio e alla critica della collettività”, si legge ancora nell’atto. E subito dopo arriva il passaggio centrale: “La reputazione dell’esponente politico, infatti, pur restando pienamente meritevole di tutela, tollera un più ampio esercizio del diritto di critica rispetto a quella del comune cittadino”. È questa distinzione, fondata sulla maggiore esposizione pubblica di chi esercita funzioni politiche, a sostenere la richiesta di archiviazione che ora dovrà essere valutata dal giudice. Per Francesca Conte, però, il rischio è quello di trasformare la libertà di critica in una sorta di immunità per chi offende, attribuendo minore protezione proprio a chi ricopre incarichi istituzionali. Una conclusione che la legale respinge con forza, soprattutto alla luce della natura degli attacchi rivolti alla sindaca, arrivati dopo un episodio che l’aveva già vista vittima di un reato. Non si trattava, sostiene l’avvocata, di contestare una scelta amministrativa o una posizione politica, ma di colpire personalmente Adriana Poli Bortone, con insulti e messaggi che arrivavano ad augurarle di subire altri furti. Da qui la decisione di andare avanti su tutti i fronti, compreso quello civile per il risarcimento dei danni, e di trasformare il caso in una battaglia contro l’odio in rete. La richiesta della Procura non rappresenta ancora una decisione definitiva: spetterà al giudice pronunciarsi sull’archiviazione. Ma lo scontro è già aperto e pone una questione destinata a far discutere ben oltre Lecce: fino a che punto può spingersi la critica nei confronti di un personaggio politico e dove comincia, invece, l’offesa personale che la legge deve punire?