300mila di Lecce, 16 anni al vertice con le 3 tazzine del Gambero Rosso

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Ci sono luoghi che cambiano con il tempo e luoghi che, invece, il tempo contribuisce a rendere più riconoscibili. Il 300mila di Lecce appartiene alla seconda categoria. Il 29 settembre, a Villa Necchi Campiglio di Milano, in occasione della presentazione della nuova Guida I Migliori Bar d’Italia 2027 del Gambero Rosso, è arrivata ancora una volta la conferma: 3 tazzine, il massimo riconoscimento, e per il sedicesimo anno consecutivo il titolo di miglior bar della Puglia.

A raccontare il 300mila quest’anno è una motivazione che restituisce bene l’anima del locale: un riferimento per la convivialità e l’incontro, capace di accompagnare la giornata dalla colazione al business lunch fino alla cena. Una casa del gusto nel cuore commerciale della Lecce barocca, dove convivono caffetteria, pasticceria, cucina contemporanea, cocktail bar ed emporio.

La Guida sottolinea la cura degli ambienti, il dehors con il giardino verticale, la ricca selezione di distillati, vini e bollicine e una caffetteria che spazia dagli espressi ai cappuccini, insieme a lievitati, piccola pasticceria e biscotti rigorosamente home made. Tra le curiosità segnalate anche i tè cinesi, indiani e aromatizzati, i pan brioche, le parigine con prosciutto e formaggio, i pani ai cereali, le focacce e i cracker artigianali. A pranzo e cena la proposta si allarga alla cucina italiana, internazionale e fusion, mentre all’aperitivo entra in scena una mixology di qualità. E una parte di questa identità si può portare anche a casa, grazie all’emporio con una vasta gamma di prodotti, tra cui confetture, latte di mandorla, cotognata, biscotti, creme, tavolette di cioccolato.

«Ogni volta che arriva questo riconoscimento provo la stessa emozione della prima volta – racconta Davide De Matteis – perché dietro una tazzina ci sono persone, sacrifici, idee, giornate lunghissime e soprattutto la voglia di non smettere mai di imparare. Sedici anni sono tanti, ma per me non rappresentano un punto di arrivo: sono la responsabilità di continuare a fare bene e di avere ancora curiosità per quello che verrà. Il 300mila è nato da un sogno e oggi è una famiglia, un luogo che appartiene a chi ci lavora e a chi ogni giorno entra dalla nostra porta».

Un percorso iniziato nel 2006, quando De Matteis rientrò in Puglia dopo anni di formazione e lavoro tra l’Italia e l’estero, portando con sé gli insegnamenti di grandi maestri del bar e dell’hôtellerie internazionale. Da allora il 300mila è cresciuto insieme a lui, diventando un vero hub gastronomico, dove qualità, ricerca, arte e design convivono in oltre mille metri quadrati. La storia del locale è fatta anche di riconoscimenti: il titolo di Miglior Bar d’Italia conquistato nel 2013, 2015 e 2018, fino al premio del Gambero Rosso per la miglior carta dei distillati d’Italia nel 2022. E accanto al locale sono nate nuove esperienze, dall’ospitalità di Casa 300mila alla focaccia contemporanea di Focacciami, passando per il laboratorio produttivo e i progetti dedicati alla formazione e all’inclusione sociale.

Il riconoscimento assume un significato particolare anche alla luce dei numeri dell’edizione 2027: sono 912 i bar selezionati dalla Guida, di cui 140 novità, mentre soltanto 57 insegne in tutta Italia hanno ottenuto le Tre Tazzine, il massimo livello previsto dal nuovo sistema di valutazione. Un sistema che, in questa edizione, riunisce sotto un unico simbolo caffetteria e proposta gastronomica, valutando la qualità complessiva del progetto: dalla caffetteria alla pasticceria, dalla cucina al beverage, dal servizio alla funzionalità degli spazi.

La nuova Guida fotografa così un settore in profonda trasformazione, nel quale il bar non è più soltanto il luogo della colazione o del caffè, ma uno spazio capace di attraversare l’intera giornata. Tra le tendenze raccontate emergono le bakery con caffetteria, la viennoiserie contemporanea, nuove bevande come matcha latte e chai e una crescente attenzione a fermentati e analcolici. Al centro resta però il caffè, patrimonio della cultura gastronomica italiana e oggi sempre più raccontato attraverso origini, tostature e tecniche di estrazione.

Sedici anni dopo la prima tazzina, il 300mila continua così a fare quello che gli riesce meglio: accogliere, sorprendere e trasformare una pausa in un’esperienza. Con Lecce sullo sfondo, la Puglia nel cuore e lo sguardo, ancora una volta, rivolto al futuro.