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Arte e dintorniCultura

Al Museo Castromediano l’inaugurazione di DEUX – Opere di Maria Noppen de Matteis e Cristina Funes-Noppen

Per la prima volta in Italia, le opere di Maria Noppen de Matteis, pittrice surrealista internazionale, dialogano con quelle della figlia Cristina Funes-Noppen, diplomatica, scrittrice e artista

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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