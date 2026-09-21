Al Museo Castromediano l’inaugurazione di DEUX – Opere di Maria Noppen de Matteis e Cristina Funes-Noppen

LECCE – DEUX è una mostra dedicata al dialogo tra due sguardi, due generazioni e due percorsi che si incontrano attraverso un immaginario condiviso.

Nata nel Salento e formatasi all’Accademia di Brera, Maria Noppen de Matteis trasforma il viaggio nel principio della propria ricerca. Europa, Stati Uniti, India, Kenya e Giappone diventano luoghi di conoscenza, dove miti, simboli e culture si intrecciano in un linguaggio personale. Serpenti, uova, alberi, insetti, figure femminili e corpi in metamorfosi attraversano le sue opere come archetipi universali, capaci di evocare memoria, sogno e trasformazione.

Cristina Funes-Noppen raccoglie questa eredità attraverso un percorso autonomo, maturato tra diplomazia, scrittura e una vita trascorsa in diversi continenti. Il ritorno alla pittura nasce dall’incontro con il grande pitone sacro delle grotte rituali dei Dogon, in Mali, riattivando quel dialogo con il simbolo e con la memoria che aveva caratterizzato l’opera della madre. Il cuore della mostra è costituito dalle opere realizzate a quattro mani, dove il gesto pittorico della madre trova compiutezza – postumo – con interventi pittorici della figlia, fondendosi in un’unica traccia visiva. Qui il dialogo, interrotto dalla lunga malattia della madre, diventa immagine: esperienze, viaggi, memorie e affetti generano un linguaggio condiviso, nel quale il confine tra le due identità si dissolve per lasciare spazio a immaginario comune.

DEUX è il racconto di un’eredità creativa che attraversa il tempo. È il ritorno nel Salento di un’artista che da Tiggiano ha raggiunto i principali centri della cultura internazionale e il riconoscimento della continuità di uno sguardo che continua a rinnovarsi.

DEUX è il primo numero pari, considerato dai Pitagorici “il femminile”: simboleggia infatti l’opinione, che oscilla incerta tra direzioni opposte, il confronto, la diversità e l’indefinito.

DEUX è il dialogo, è la trasformazione: due donne, due artiste, due generazioni, due vite unite dalla convinzione che l’arte sia un luogo di partenza e un luogo di arrivo, capace di custodire la memoria e generare nuove visioni.

BIO

Maria Noppen de Matteis

Nata nel 1921 a Tiggiano (LE), Maria Noppen de Matteis si forma all’Accademia di Brera e lavora come scenografa e costumista prima di intraprendere un percorso artistico internazionale. I lunghi soggiorni in Europa, Stati Uniti, India, Kenya e Giappone alimentano una ricerca fondata sul dialogo tra culture, simboli e immaginazione. Espone a Washington, Bruxelles, Parigi, Tokyo e in numerose sedi internazionali, dove la sua ricerca riceve l’attenzione della critica e viene accostata ai protagonisti del Surrealismo belga. Muore nel 2013 a Buenos Aires.

Cristina Funes-Noppen

Diplomatica, scrittrice e artista, Cristina Funes-Noppen ha vissuto e lavorato in numerosi Paesi, facendo del dialogo tra culture il centro della propria esperienza. Si dedica alla pittura dopo il pensionamento, e sviluppa una ricerca personale che nasce dall’incontro tra memoria, viaggio e simbolo. Le opere realizzate insieme alla madre rappresentano il punto più intenso di questo dialogo artistico e umano, fondato sulla continuità dello sguardo e sulla libertà dell’immaginazione. Vive tra il Salento e Buenos Aires.

Il Museo Castromediano, è a Lecce, al n° 31 di Viale Gallipoli, aperto dal martedì alla domenica dalle 09:00 alle 20:00, con ingresso libero.