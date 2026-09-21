La ricetta del giorno: ciambella al caffè

La ciambella al caffè è un dolce semplicissimo da preparare. Pronto in pochi minuti, è ideale per iniziare al meglio la giornata.
Col suo aroma intenso di caffè, è ottimo per la colazione ma anche per la merenda!
INGREDIENTI:
3 uova a temperatura ambiente
200 gr di zucchero
150 ml di caffè (circa 4 tazzine)
120 gr di olio di semi di girasole
340 gr di farina 00
1 bustina di lievito per dolci
1 bustina di vanillina
zucchero a velo q.b. (per spolverare)
PROCEDIMENTO:
1- In una ciotola inserire le uova, lo zucchero, la vanillina e lavorare il tutto con fruste elettriche fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso.
Aggiungere a filo l’olio e il caffè e continuare a frullare a bassa velocità.
2-Successivamente incorporare poco alla volta la farina setacciata, amalgamando con una spatola. Infine aggiungere il lievito.
3-Versare il composto in uno stampo per ciambella imburrato ed infarinato dal diametro di 26cm. Infornare per 35/40 minuti a 180 gradi, forno già caldo.
Trascorso il tempo di cottura, far raffreddare completamente la ciambella e spolverare con zucchero a velo a piacere.
di G.P.
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Lasagne al forno
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Filetti di merluzzo al pompelmo
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Polpettone in crosta di vino
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: gnocchi alla romana
- Eccellenze del SalentoEccellenze gastronomiche salentine: Calzoni fritti leccesi
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Scarola riccia alla napoletana