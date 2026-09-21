Scuola, sicurezza e crescita: al Centro studi Tesla spazio a psicologia, autodifesa e anti-bullismo

LECCE – Apprendere con entusiasmo, crescere con l’avventura, promuovere l’indipendenza, l’allegria, la spensieratezza, rispettando i tempi di crescita con serenità e affiancando con costanza la genitorialità. Sono questi i principi su cui si basa il Centro studi “Tesla” di Lecce, che anche quest’anno attiva lo sportello psicologico gratuito e i corsi di auto difesa per bambini e ragazzi ambosessi. Ma non è tutto. Nel ricco programma di studi del nuovo anno scolastico sono evidenziati in rosso anche i corsi comportamentali e anti-bullismo. Lezioni che insegneranno a tutti gli iscritti come difendersi dalle aggressioni e soprattutto come evitarle, in virtù di una serie di norme comportamentali che consentiranno agli alunni dell’associazione Tesla di fronteggiare le potenziali situazioni di pericolo. Oltre ai nuovi corsi, anche quest’anno è stata attivata la mensa dal nido alle superiori, passando per asilo, elementari e medie. La struttura di formazione gestita dall’associazione Tesla, sita in via Capitano Ritucci 41 a Lecce, è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e, per chi volesse optare per l’orario prolungato, dalle 8.30 sino alle 16. Oltre all’istruzione di tutte le materie, il programma didattico punta soprattutto sull’insegnamento esperienziale caratterizzato da laboratori, lezioni all’aperto ed uscite didattiche nei parchi e a contatto con la natura. Ma anche dopo-scuola, lezioni private, corsi di recupero, arte e musica. Formazione, istruzione e sicurezza come parole d’ordine grazie ad un’equipe altamente qualificata. “Da noi c’è un modo diverso di concepire la scuola – dichiarano all’unisono le dirigenti Valentina Perrone ed Elvira Picca -. In maniera più libera si può imparare tanto, e a volte si riesce ad imparare anche di più rispetto alla scuola pubblica. Veniamo incontro alle esigenze dell’alunno, quindi nessuno viene lasciato indietro. Grazie alle nostre competenze – concludono -, ogni iscritto viene portato avanti senza difficoltà, in base ai propri tempi e alle sue capacità”.