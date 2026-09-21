L’almanacco di oggi 21 settembre

Il Santo del giorno: S. Matteo evangel. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Meju curnutu ca ffessa: se si’ ffessa te sannu a ddhu vai vai, se si’ curnutu, sulu a ddhunca stai. Significato: Meglio cornuto che fesso, se sei fesso lo sanno dove vai vai, se sei cornuto lo sanno solo dove vivi.

– Sono nati in questo giorno

1931 Larry Hagman

1934 Leonard Cohen

1947 Stephen King

1972 Liam Gallagher

– Proverbio

All’orsa paion belli i suoi orsacchiotti

– Accadde oggi

1949 viene proclamata la Repubblica Popolare Cinese

– Scoperte

1975 Stephen Schneider denuncia l’effetto serra