L’almanacco di oggi 21 settembre

Il Santo del giorno: S. Matteo evangel. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Meju curnutu ca ffessa: se si’ ffessa te sannu a ddhu vai vai, se si’ curnutu, sulu a ddhunca stai. Significato: Meglio cornuto che fesso, se sei fesso lo sanno dove vai vai, se sei cornuto lo sanno solo dove vivi.
– Sono nati in questo giorno
1931 Larry Hagman
1934 Leonard Cohen
1947 Stephen King
1972 Liam Gallagher
– Proverbio
All’orsa paion belli i suoi orsacchiotti
– Accadde oggi
1949 viene proclamata la Repubblica Popolare Cinese
– Scoperte
1975 Stephen Schneider denuncia l’effetto serra