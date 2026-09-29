L’almanacco di oggi 29 settembre

Il Santo del giorno: S. Michele, S. Gabriele e S. Raffaele arcangeli. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Te S. Micheli, se ddumma lu candelieri. Significato: Di San Michele le giornate sono più corte, fa buio prima , e bisogna accendere i candelieri.

– Sono nati in questo giorno

1901 Enrico Fermi

1936 Silvio Berlusconi

1959 Raf

– Proverbio

meglio bere acqua in patria, che vino all’estero

– Accadde oggi

1911 l’Italia, attraverso il primo ministro Giovanni Giolitti dichiara guerra alla Turchia che non vuole cedere la Libia

– Scoperte

1830 Leopoldo Nobili inventa la termocoppia