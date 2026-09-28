“Migranti, volti, storie e speranze”: incontro a Nardò martedì 29 settembre

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, la Parrocchia Maria SS. Assunta – Basilica Cattedrale di Nardò, in collaborazione con Farsi Solidali ODV, promuove per martedì 29 settembre 2026, alle ore 19.30, presso la Sala del Chiostro dei Carmelitani di Nardò, l’incontro:

“Migranti, volti, storie e speranze. Dal Messaggio del Papa alla realtà del nostro territorio”.

L’iniziativa vuole offrire un momento di riflessione sul fenomeno migratorio, partendo dalle parole del Papa e guardando concretamente alla realtà del nostro territorio, per andare oltre i numeri e riconoscere nelle persone migranti volti, storie, fatiche e speranze.

Dopo il saluto dell’avv. Maria Grazia Sodero, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Nardò, introdurrà l’incontro mons. Giuliano Santantonio, parroco della Cattedrale.

Interverranno don Amleto Provenzano, direttore dell’Ufficio Migrantes della Diocesi di Nardò-Gallipoli, che presenterà il Messaggio del Papa per la Giornata, e il prof. Antonio Ciniero dell’Università del Salento, che offrirà una lettura della realtà migratoria in Puglia e nel nostro territorio.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e vuole essere un’occasione per conoscere, comprendere e incontrare una realtà che interpella sempre più da vicino le nostre comunità.