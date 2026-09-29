Ricetta del giorno: Tagliatelle ai funghi porcini e tartufo

Ingredienti per 4 persone:
300 gr di tagliatelle fresche
400 gr di funghi porcini
80 gr di tartufo nero
1 spicchio di aglio
Mezza cipolla rossa
Olio evo
Sale
Procedimento:
Tritare l’aglio e la cipolla;
Lavare e tagliare a pezzi i funghi porcini;
Rosolare l’aglio e la cipolla nell’olio evo;
Aggiungere i funghi porcini;
Cuocere a fiamma bassa per almeno 15 minuti;
Cuocere le tagliatelle in abbondante acqua salata;
Scolare al dente;
Terminare la cottura con i funghi;
Amalgamare con cura;
Grattugiare il tartufo sulla pasta e continuare ad amalgamare;
Servire calde.
Claudia Forcignanò
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