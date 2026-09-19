Manipolava adepti professandosi come la voce del Signore, era incapace di intendere e di volere. Gli adepti sono andati via

MIGGIANO (Lecce) – Alla periferia di Miggiano in un’abitazione sgarrupata viveva insieme a due suoi adepti: una giovane arrivata in Salento dalla Sicilia e un uomo originario della provincia di Foggia. Entrambi avevano abbandonato le rispettive famiglie per seguire la loro guida spirituale: Kadir Bouasrya, meglio conosciuto come il “santone di Miggiano”. Barba folta, capelli disordinati, viso e fisico emaciato. Si presentava così il 42enne davanti a telecamere e taccuini per raccontare le rigide regole che imponeva ai suoi fedeli: il divieto assoluto di lavorare, di intraprendere relazioni sentimentali e sessuali che fossero, di alimentarsi e di dissetarsi. “Per purificarsi” diceva.

Di quella setta, che aveva deciso di isolarsi dal resto del paese, non rimane più traccia: gli adepti sono andati via da tempo nell’indifferenza generale rientrando nei rispettivi paesi di residenza mentre il santone, che si professava “il sesto angelo dell’Apocalisse, era ed è molto più semplicemente una persona affetta da un vizio totale di mente. Lo stato di infermità, però, non gli ha impedito di manipolare l’esistenza di alcuni ragazzi pronti a tutto pur di seguirlo.

Le condizioni psicofisiche del presunto “guaritore” sono messe nero su bianco in una sentenza con cui la giudice monocratica Elena Coppola ha assolto il “santone” dall’accusa di turbamento di una funzione religiosa. Un caso finito alla ribalta delle cronache nazionali in un periodo in cui del 42enne di Miggiano si parlava di continuo. E’ l’8 giugno 2025. Una domenica. Kadir, in compagnia di una sua adepta, irrompe nella chiesa San Vincenzo a Miggiano dove è in corso la messa della Prima Comunione davanti a numerosi fedeli: 24 bambini di 9 anni sono in attesa di ricevere il sacramento dell’eucarestia insieme alle relative famiglie. Il santone raggiunge l’altare al centro della navata.

Inizia a urlare e a gesticolare frasi sconnesse e minacciose all’indirizzo del parroco Stefano De Paola e di tutti i presenti: “E’ la tua fine, è la vostra fine” fino a che non viene accompagnato all’esterno. Nel pomeriggio si presenta nuovamente. Interrompe la celebrazione della Messa Vespertina e sbraita sempre contro il parroco: “Sei un malfattore devi andare via dalla casa del signore perché questa casa non è tua. La chiesa è mia perché tu non hai ancora compreso chi sono io. Tra 40 giorni vedrai e vedrete quello che succederà. Mi avete costretto voi a dover arrivare a tanto”. A cercare di placare quei momenti di tensione è lo stesso parroco: “Se hai un cuore, rispetta questo momento. Ti prego, con tranquillità, riportiamo serenità” gli dice. Per bloccare Kadir, in realtà, si rende necessario l’arrivo dei carabinieri e il “figlio di Dio” viene sottoposto a un Tso poi convalidato dal giudice tutelare.

Nel processo, concluso in queste ore, così come richiesto dalla difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Tony Indino, il tribunale ha disposto una perizia affidata allo psichiatra Elio Serra in cui viene riportato che il santone è affetto “da un disturbo del tipo delirante, paranoide, cronico, causato anche dall’uso di droghe per cui, all’epoca dei fatti, lo stesso non riusciva certamente ad apprezzare pienamente la valenza delle sue azioni e le conseguenze della sua condotta”. Nei confronti di Kadir, il tribunale ha disposto anche la misura della libertà vigilata definitiva per un anno con la prescrizione di proseguire con le terapie e il trattamento intrapresi presso il Centro di salute mentale di Tricase-Gagliano del Capo e al Ser.D di Tricase.

Sulla setta e su eventuali pressioni di Kadir sui suoi ospiti in casa è stata aperta anche un’inchiesta (l’uomo di Foggia è seguito dall’avvocata Rita Ciccarese) che, in attesa delle determinazioni ufficiali della procura, dovrebbe chiudersi con un’archiviazione.