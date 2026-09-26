Falcone, il portiere con più presenze nella storia del Lecce: superato anche Lorieri

LECCE – Wladimiro Falcone è il portiere con più presenze nella storia del Lecce. Il capitano giallorosso ha superato anche Fabrizio Lorieri, entrando definitivamente nella storia del club. “Non avrei mai pensato di essere uno dei calciatori con il maggior numero di presenze in maglia giallorossa. Il primo anno ero in prestito, poi è andata così e sono fiero e orgoglioso di aver battuto i record di calciatori come Fabrizio Lorieri”.

Un traguardo che racconta anche la crescita del numero uno romano, arrivato a Lecce da giovane e diventato negli anni un leader dello spogliatoio. “Sento di essere cresciuto tantissimo in questi anni. Mi ricordo il mio arrivo quando mi sentivo ancora un ragazzino senza la personalità che ho adesso. Da due anni sono il capitano, devo essere leader, cerco di esserlo e sento di essermi arricchito di esperienza. Cerco di trasmetterla anche ai miei compagni e mi piace”.

Falcone è stato protagonista delle ultime stagioni, contribuendo alle quattro salvezze consecutive e costruendo un rapporto sempre più forte con la piazza. “Il legame con la città è fantastico, non smetterò mai di ringraziare il Presidente per la fiducia che ha avuto in me e poi la gente mi dimostra grande affetto, che cerco di restituire in campo”.

Un affetto che porta anche responsabilità. “Abbiamo tanti abbonati che confidano in noi e dal mio punto di vista cerco di non deluderli: ogni volta che perdiamo sento il peso addosso. Penso sempre ai tifosi che magari fanno tanti sacrifici per venire allo stadio”.

Importante anche l’intesa con i compagni, a partire dal gruppo dei portieri: “L’affiatamento nel gruppo dei portieri conta tantissimo. Negli ultimi anni ho avuto come secondo Fruchtl, bravissimo ragazzo ma che parlava poco italiano, mentre adesso con Marco Bleve si dialoga in leccese”.

E ai nuovi arrivati Falcone prova a trasmettere lo spirito del gruppo: “Cerco di fare capire loro che siamo una famiglia: se hanno qualche problema possono dirlo e staremo loro vicino”. Il Lecce, intanto, è partito con sei punti e con la continuità dello staff tecnico della scorsa stagione. “È molto importante partire bene: abbiamo sei punti – lo scorso anno ne avevamo due a questo punto del Campionato – abbiamo avuto anche brutte sconfitte ma, fortunatamente, gli scontri diretti sono a nostro favore”.

E davanti a Falcone c’è una difesa della quale il capitano si fida: “Conosco il gruppo dei difensori e so che posso fidarmi di loro. […] Dall’anno scorso si è creato un bel gruppo: vogliamo tutti insieme che la porta rimanga inviolata e mi fido di loro”.

Il record su Lorieri è l’ultimo tassello di una storia ancora in costruzione: Falcone è diventato il portiere con più presenze nella storia del Lecce e, con la fascia al braccio, continua a essere uno dei punti di riferimento della squadra.