L’almanacco di oggi 27 settembre

Il Santo del giorno: S. Vincenzo dè Paoli. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Chiui lu fruttu è proibitu, cchiui te stuzzica l’appetitu. Significato: Più il frutto è proibito e più stuzzica l’appetito
– Sono nati in questo giorno
1934 Pierfrancesco Pingitore
1966 Jovanotti
1976 Francesco Totti
– Proverbio
Per Pasqua e per Natale, nessun lasci il suo casale
– Accadde oggi
1939 dopo settimane di resistenza, Varsavia si arrende all’invasione della Germania nazista in Polonia
– Scoperte
1668 Isaac Newton inventa il telescopio riflettore