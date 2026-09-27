L’almanacco di oggi 27 settembre

Il Santo del giorno: S. Vincenzo dè Paoli. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Chiui lu fruttu è proibitu, cchiui te stuzzica l’appetitu. Significato: Più il frutto è proibito e più stuzzica l’appetito

– Sono nati in questo giorno

1934 Pierfrancesco Pingitore

1966 Jovanotti

1976 Francesco Totti

– Proverbio

Per Pasqua e per Natale, nessun lasci il suo casale

– Accadde oggi

1939 dopo settimane di resistenza, Varsavia si arrende all’invasione della Germania nazista in Polonia

– Scoperte

1668 Isaac Newton inventa il telescopio riflettore