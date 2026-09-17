La ricetta del giorno: gnocchi alla romana

Ingredienti
250 grammi di semolino
100 grammi di burro
200 ml di latte
sale
100 gr di grana padano grattugiato
Procedimento
Metterei il latte in una casseruola;
Aggiungere 20 gr di burro e una presa di sale;
Portare al limite del bollore;
Versare il semolino a pioggia e mescolare energicamente con un cucchiaio di legno;
Cuocere il semolino per circa 20 minuti a fuoco basso;
Togliere il recipiente dal fuoco e incorporare al composto 2 cucchiai di grana padano grattugiato;
Rovesciare il composto su un vassoio e stenderlo in uno strato uniforme di mezzo cm di spessore;
Lasciare raffreddare;
Con un coppapasta, ricavare dischi di 4 cm;
Disporre uno strato di dischetti di semolino in una pirofila abbondantemente imburrata;
Irrorarli con un filo di burro fuso e spolverizzare con una manciata di grana padano grattugiato;
Fare un secondo strato di gnocchi identico al primo;
Terminare gli strati con abbondante formaggio. Cuocere forno già caldo a 200° fino a quando in superficie si sarà formata una crosticina dorata;
Servire caldi.
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