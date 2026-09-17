La ricetta del giorno: gnocchi alla romana

Ingredienti

250 grammi di semolino

100 grammi di burro

200 ml di latte

sale

100 gr di grana padano grattugiato

Procedimento

Metterei il latte in una casseruola;

Aggiungere 20 gr di burro e una presa di sale;

Portare al limite del bollore;

Versare il semolino a pioggia e mescolare energicamente con un cucchiaio di legno;

Cuocere il semolino per circa 20 minuti a fuoco basso;

Togliere il recipiente dal fuoco e incorporare al composto 2 cucchiai di grana padano grattugiato;

Rovesciare il composto su un vassoio e stenderlo in uno strato uniforme di mezzo cm di spessore;

Lasciare raffreddare;

Con un coppapasta, ricavare dischi di 4 cm;

Disporre uno strato di dischetti di semolino in una pirofila abbondantemente imburrata;

Irrorarli con un filo di burro fuso e spolverizzare con una manciata di grana padano grattugiato;

Fare un secondo strato di gnocchi identico al primo;

Terminare gli strati con abbondante formaggio. Cuocere forno già caldo a 200° fino a quando in superficie si sarà formata una crosticina dorata;

Servire caldi.