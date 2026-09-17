L’almanacco di oggi 17 settembre

Il Santo del giorno: S. Roberto Bella. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Mangia ca mangi carne tua stessa. Significato:Mangia perché (alla fine) mangerai la tua stessa carne. Se sperperi i beni dei tuoi genitori alla fine sperpererai i tuoi beni.
– Sono nati in questo giorno
1931 Anne Bancroft
1944 Reinhold Messner
1962 Heinz Harald Frentzen
– Proverbio
Si può conoscere la tua opinione dal tuo sbadigliare
– Accadde oggi
1953 viene effettuato, con successo, il primo intervento al mondo per separare due gemelli siamesi
– Scoperte
1957 Isaacs e Lindenmann scoprono l’interferone