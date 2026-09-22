Fibra ottica in Puglia, la copertura cresce: anche Lecce accelera

La diffusione della fibra ottica continua a modificare il panorama della connettività in Italia, con differenze significative tra le diverse aree del Paese. La Puglia si distingue per un livello di copertura superiore alla media nazionale e anche la provincia di Lecce ha registrato un incremento significativo nella rilevazione più recente.

La Puglia è terza in Italia per copertura FTTH

Secondo l’aggiornamento della Broadband Map di AGCOM relativo al secondo trimestre 2026, la copertura FTTH (Fiber to the Home, vale a dire fibra fino a casa) in Puglia ha raggiunto l’89,60% delle famiglie, rispetto all’82,90% registrato a livello nazionale. La regione si colloca così al terzo posto nella classifica italiana per percentuale di famiglie raggiunte dalla fibra fino all’abitazione.

Il dato emerge da una banca dati che monitora le reti di accesso a Internet presenti sul territorio nazionale fino al livello comunale. L’aggiornamento consente quindi di osservare anche le differenze tra le singole aree e l’evoluzione della copertura.

Per chi deve attivare una nuova connessione, rivolgersi a un comparatore come Facile.it — che confronta offerte in quasi 60 categorie di prodotto diverse, dall’energia alla telefonia — permette prima di tutto di conoscere la copertura della fibra disponibile presso il proprio indirizzo, un passaggio preliminare alla valutazione delle diverse proposte. Il servizio consente poi di mettere a confronto le caratteristiche delle offerte disponibili e verificare quali soluzioni siano compatibili con la propria zona.

A Lecce la copertura cresce del 10,76%

Il dato regionale comprende situazioni differenti tra le province. Secondo la rilevazione di AGCOM, rispetto all’8 gennaio 2026 la provincia di Lecce ha registrato un incremento della copertura FTTH del 10,76%, il più elevato tra le province pugliesi considerate nell’aggiornamento. Anche Brindisi, Foggia e Taranto hanno registrato aumenti superiori al 5%.

Il dato relativo alla tecnologia FTTH è particolarmente significativo perché indica i collegamenti in fibra fino all’interno dell’abitazione, una soluzione che permette di sfruttare pienamente le potenzialità delle reti a banda ultralarga.

La crescita della disponibilità della fibra non significa però che tutte le abitazioni di una stessa provincia siano automaticamente raggiunte dalla medesima tecnologia. La copertura può infatti variare tra comuni e singoli indirizzi, rendendo necessario verificare la situazione della propria abitazione prima di sottoscrivere un nuovo servizio.

Una rete sempre più importante per le attività quotidiane

La rilevanza dell’infrastruttura emerge anche quando si verificano problemi alla rete. Nel mese di luglio, un danneggiamento accidentale di numerosi cavi in fibra durante alcuni lavori in Via Guido Dorso aveva provocato un importante disservizio a Lecce e in alcuni comuni limitrofi. Per ripristinare i collegamenti è stato necessario realizzare un bypass dell’infrastruttura danneggiata, con la posa di nuovi cavi.

Una connessione affidabile è ormai utilizzata per attività molto diverse, dal lavoro da remoto alle videoconferenze, dalla fruizione di contenuti online ai servizi digitali e alla gestione di dispositivi collegati alla rete. L’espansione della fibra risponde quindi a esigenze che coinvolgono sia le famiglie sia le attività economiche.

La crescita della copertura è un elemento importante per l’evoluzione della connettività della regione, ma la scelta del servizio resta legata alla disponibilità effettiva della tecnologia presso il singolo indirizzo e alle caratteristiche delle diverse offerte.