Caso Orlandi, a Filorosso le rivelazioni inedite di Bruno Bosco e Laura Casagrande

Un’esclusiva che potrebbe aggiungere nuovi elementi a uno dei più grandi misteri italiani. La nuova puntata di “Filorosso”, in onda martedì 29 settembre alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay con la conduzione di Antonino Monteleone, accenderà i riflettori sul caso Emanuela Orlandi con le testimonianze inedite di Laura Casagrande e Bruno Bosco.

A 43 anni dalla scomparsa della cittadina vaticana, la trasmissione presenterà le prime dichiarazioni rilasciate ai microfoni di “Filorosso” da Bruno Bosco, il poliziotto che il 22 giugno 1983 vide il cosiddetto “uomo della Avon”, l’uomo che avrebbe offerto a Emanuela un lavoro per la nota azienda di cosmetici. Bosco è oggi l’ultimo testimone ancora in vita di quell’incontro e le sue parole potrebbero rimettere in discussione la ricostruzione finora conosciuta dei fatti. Filorosso proporrà inoltre un confronto con Laura Casagrande, ex compagna di banco di Emanuela Orlandi, indicata da alcune testimonianze come possibile presenza accanto alla giovane nel momento dell’incontro con l’uomo della Avon. Casagrande, indagata dalla Procura di Roma per false informazioni ai pubblici ministeri, non concedeva un’intervista televisiva dal 1987. L’inviato Gabriele D’Angelo è riuscito a rintracciarla raccogliendo la sua versione dei fatti e le sue risposte alle accuse emerse negli ultimi anni. Sul tema interverranno Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, e Pietro Orlandi, che da anni si batte per cercare la verità sulla sorella.

La trasmissione tornerà poi sullo scandalo Lavitola con un’intervista esclusiva alla sorella di Valter Lavitola, realizzata dal direttore di MOWMag Moreno Pisto, che sarà ospite in studio per commentare i nuovi sviluppi della vicenda.

Spazio, inoltre, agli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco, con il contributo dell’avvocato Antonio De Rensis, della giornalista Rita Cavallaro, dell’avvocato Massimo Lovati e del biologo forense Ugo Ricci.

Nel corso della serata non mancherà anche una pagina dedicata all’attualità economica e ai temi che incidono sulla vita quotidiana degli italiani, tra consumi e costo dei carburanti. Tra gli ospiti previsti Tommaso Cerno e Oscar Farinetti.

Il programma è presente anche su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai