La ricetta del giorno: feta al forno

Ingredienti per una terrina:
1 fetta di feta
3 pomodorini
1 foglia di basilico
1/2 peperone cornetto
1/4 di cipolla rossa
Origano
Peperoncino
Olio evo
Olive nere
Sale
Procedimento:
Scaldare il forno a 200º
In una coppa mettere i pomodorini tagliati a piccoli pezzi;
Condire con origano, peperoncino tagliato a pezzi, un pizzico di sale, la cipolla a fette e olio;
In una terrina versare un filo di olio;
Mettere la fetta di feta;
Versare i pomodorini conditi;
Condire con il peperone tagliato a fette, le olive nere e il basilico;
Infornare per 10 minuti o comunque fino a quando non si crea una crosta dorata sulla feta.
Servire calda.
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