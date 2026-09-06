L’almanacco di oggi 6 settembre

Il Santo del giorno: San Petronio. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Li diritti su’ dde li patruni, li doveri de li cuijuni. Significato: I diritti sono dei padroni mentre i doveri sono dei “coglioni”.
– Sono nati in questo giorno
1757 Marchese di Lafayette
1925 Andrea Camilleri
1944 Roger Waters
– Proverbio
Dove regna la pace regna Dio, e dove non c’è pace governa il diavolo
– Accadde oggi
1522 si conclude la prima circumnavigazione del globo terrestre
2007, Muore il tenore italiano Luciano Pavarotti
– Scoperte
1928 Ernst Grafenberg inventa la spirale.