L’arte di Albano celebra il valore della gentilezza: prestigioso riconoscimento a Fabio Mancini l’iconico supermodello di Giorgio Armani

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Il 6 settembre, in un evento di grande prestigio, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Internazionale Giuseppe Fasano, un riconoscimento che celebra le eccellenze italiane e mondiali; quest’anno, il supermodello internazionale Fabio Mancini, volto iconico della maison di Giorgio Armani, filantropo e scrittore, ha aperto la serata con il premio, conferito direttamente dal maestro Albano Carrisi, per il suo impegno esemplare nella promozione della gentilezza e dei valori umani: questo gesto simboleggia, non solo il riconoscimento delle doti professionali di Mancini, ma anche l’importanza di diffondere un messaggio di gentilezza e rispetto, valori fondamentali che rappresentano le tradizioni e la cultura pugliese.

L’evento, tenutosi in una delle location più suggestive della Puglia, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui Vincenzo Schettini, Alessandro Rizzo, Roberta Di Laura, Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli.

Fabio Mancini non si limita a essere un modello di successo, ma ha anche un interesse profondo per le nuove generazioni.

Nel corso della serata ha condiviso alcune delle sue esperienze con i giovani, sottolineando l’importanza di ascoltarli e di dare loro spazio per esprimere le proprie idee e creatività; durante le sue interazioni, Fabio ha organizza workshop e incontri nelle scuole, dove ha potuto discutere di temi come la bellezza interiore, l’autenticità e l’importanza di perseguire i propri sogni senza paura di fallire, e la sua presenza tra i giovani non è solo una questione di ispirazione, ma anche un modo per costruire un ponte tra le generazioni, trasmettendo valori e insegnamenti che possono guidarli nel loro percorso di vita.

«Dedico questo premio ai tanti ragazzi che mi seguono – ha detto Fabio Mancini – perché solo credendo nelle nuove generazioni si può fare tesoro nel futuro delle tradizioni e dei valori che grandi maestri, come Albano, hanno saputo insegnare».

Questa frase racchiude il messaggio di speranza e responsabilità che permea l’evento. Fabio e Albano sono due figure che, pur provenendo da mondi diversi, si uniscono nella missione di educare e ispirare i giovani, affinché possano portare avanti un’eredità di gentilezza, rispetto e creatività.

La serata è stata un tributo alla bellezza, alla creatività e alla capacità di fare la differenza attraverso piccoli gesti di gentilezza, che la presentatrice Maria Liuzzi ha saputo coniugare con professionalità ed empatia.

L’evento ha sottolineato non solo l’importanza di riconoscere le eccellenze, ma anche quella di investire nel futuro, creando un legame duraturo tra le generazioni e promuovendo valori che possono davvero cambiare il mondo.